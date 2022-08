Care este tariful lui Dan Ciotoi pentru un eveniment? Trebuie să scoți mii de euro din buzunar

Printre cele mai cunoscute și apreciate melodii ale trupei se numără „Banii n-aduc fericirea” și „S-a rupt lanțul de iubire”. În cazul în care un fan dorește să le audă live în cadrul unui eveniment, acesta trebuie să scoată din buzunar aproximativ 4.000 de euro, conform spynews.ro

Mai mult, suma devine și mai mare dacă evenimentul nu are loc în București, deoarece organizatorul va fi nevoit să plătească o taxă suplimentară, pentru masa și cazarea artiștilor.

Mesajul transmis recent de artist

Anterior, Dan Ciotoi a transmis o invitație amuzantă la concertul de la Valea Doftanei, fiind unul dintre cântăreții invitați de primăria Valea Doftanei.

„Vă invit la festivalul cașcavaletei”, a fost mesajul transmis de Dan Ciotoi

La Festivalul Cașcavelei de la Valea Doftanei, care va avea loc în primul weekend din luna septembrie, vor participa numeroși soliști, precum Ștefan Bănică jr, Anna Lesko, Daniela Gyorfi, Minodora, dar și cântăreți de muzică de petrecere.

Printre aceștia din urmă se numără și Dan Ciotoi, solistul formației Generic, celebră la începutul anilor 90. Primăria Valea Doftanei a publicat pe pagina de Facebook a instituției un videoclip cu Dan Ciotoi trimis chiar de artist.

Chiar dacă acesta a greșit numele evenimentului în filmare, pe care l-a botezat „Festivalul Cașcavaletei”, organizatorii au ales să posteze imaginile.

„Amuzant Dan Ciotoi cu denumirea festivalului dar ne va încânta cu muzica de calitate!”, au transmis organizatorii evenimentului în videoclipul postat pe pagina de Facebook a instituției.

Dan Ciotoi a fost diagnosticat cu o boală cruntă

În altă ordine de idei, amintim că artistul a fost diagnosticat în trecut cu o boală cruntă. Din acest motiv, a fost nevoit să stea internat aproximativ 6 luni, înainte de a putea ieși din spital.

„A fost o pleurezie. Am fost internat vreo 6 luni, dar mi-a trecut. Asta mi-a dat un impuls, am zis că uite, când muncești și muncești degeaba, nu te apreciază nimeni, nu ajungi nicăieri cu munca cinstită. Și am zis când ajung acasă, să fac Școala Populară de Arte și m-am zbătut și am vrut să cânt”, a dezvăluit Dan Ciotoi.