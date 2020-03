Alături de HUAWEI P40 Series, HUAWEI a lansat și noul HUAWEI WATCH GT2e, destinat unui stil de viață activ, boxa wireless HUAWEI Sound X, dezvoltată în parteneriat cu cei de la Devialet pentru o experiență sonoră de înaltă calitate și totodată cel mai recent model de ochelari inteligenți S/S ’20 HUAWEI X GENTLE MONSTER. Concepute pentru o viață digitală mai bună, toate aceste noi lansari completează portofoliul deja variat de produse, menite să răspundă tuturor scenariilor.

HUAWEI P40 Series continuă tradiția în materie de excelență a imaginii. Senzorul mare de 1/1.28 inci are un pixel combinat de 2.44 μm pentru a crește masiv capacitatea de a capta lumina pentru performanțe îmbunătățite în condiții de luminozitate scăzută, iar design-ul îmbunătățit al periscopului permite realizarea unui zoom optic de până la 10x. Flagshipurile din serie beneficiază de Kirin 990 5G și susțin tehnologiile 5G și Wi-Fi 6 Plus de mare viteză. Hardware-ul avansat este integrat într-o carcasă atractivă și compactă, prevăzută cu ecran HUAWEI Quad-curve Overflow, care oferă fluiditate și capacitate de răspuns deosebite.

„HUAWEI P Series a însemnat întotdeauna o estetică inovatoare și accesul la cel mai premium hardware, reprezentând tot ce e mai bun în industrie în materie de design și tehnologie. Cu un senzor de excepție, optică de la Leica, chipset puternic și HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI P40 Series exprimă prin excelență viziunea noastră și oferă o experiență Super Definition în orice moment al zilei, pentru a le oferi consumatorilor cea mai bună experiență ca să-și îndeplinească viziunea creativă.„, afirmă Richard Yu, CEO HUAWEI Consumer Business Group.

Ccampanie specială de precomandă

Huawei P40 Pro va fi disponibil în România cu preț recomandat de 4599 lei, în timp ce modelul Huawei P40 are un preț recomandat de 3799 lei, ambele beneficiind de o serie de oferte atractive la partenerii de distribuție. HUAWEI P40 Pro+ va veni pe piața locală la o dată ulterioară lansării. În plus, în perioada următoare, smartphone-urile flagship Huawei P40 și P40 Pro pot fi precomandate începând din 27 Martie până pe 5 aprilie 2020, iar prețul special include căștile Huawei Freebuds 3, un produs ce are valoare recomandată de 799 lei, la care se adaugă 50 GB Cloud Storage pentru 12 luni, precum și o serie de extra beneficii. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul oficial www.consumer.huawei.com/ro.

Design fără precedent

HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ sunt echipate cu un ecran HUAWEI Quad-curve Overflow. Inspirat de arta mișcării în natură, ecranul are o margine semi-rotunjită pe toate cele patru părți. Ramele super înguste și colțurile rotunde oferă un aspect aproape fără margini, pentru o experiență de vizionare captivantă și o formă ergonomică. Scanerul de amprentă îmbunătățit și integrat în ecran oferă autentificare biometrică cu 30% mai rapidă.

Disponibile în trei finisaje din sticlă lucioasă – Ice White, Deep Sea Blue și Black – și două din sticlă mată – Blush Gold și Silver Frost – HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 emană eleganță din toate unghiurile. HUAWEI P40 Pro+ este dotat pe spate cu un panou ceramic nano-tech rafinat, ars în cuptor și lustruit pentru a rezista în timp, cu o durabilitate incredibilă și un stil atemporal. Acest design unic vine în două culori emblematice: White Ceramic și Black Ceramic.

Fotografiere Super Definition în orice moment al zilei

Încorporat în telefoanele flagship HUAWEI P40 Series, sistemul avansat de camere Leica Ultra Vision este disponibil în configurații cu cameră triplă, cameră cvadruplă și penta-cameră. HUAWEI P40 realizează fotografii excelente cu obiective cu unghi ultra-larg, unghi larg și teleobiective. HUAWEI P40 Pro aduce o evoluție a camerei cvadruple Leica, cu o cameră cinematografică supersensibilă mai puternică și o cameră 3D cu senzor de profunzime pentru a suporta zoom-ul supersensibil de până la 50x. Cu SuperZoom Array, care suportă zoom optic de până la 10x și zoom digital 100x, HUAWEI P40 Pro+ le oferă consumatorilor imagini fără precedent.

Senzorul HUAWEI Ultra Vision inclus în smartphone-urile flaghship HUAWEI P40 Series este un real progres ingineresc, revoluționând tehnologia senzorilor la nivel de pixeli. Cu o dimensiune de 1/1.28 inci, acesta suportă combinarea pixelilor pentru a atinge pixeli de 2.44 μm și Octa PD AutoFocus pentru focalizare de mare viteză în orice moment al zilei indiferent de rapiditatea cu care obiectele apar în obiectiv, în timp ce HUAWEI XD Fusion Engine folosește AI pentru detalii mai clare în toate condițiile de luminozitate.

HUAWEI P40 Pro apropie subiectele îndepărtate cu zoom-ul optic de până la 5x, zoom-ul hibrid de până la 10x și zoom-ul digital de până la 50x. Pentru prima dată, HUAWEI P40 Pro include senzorul RYYB, special conceput pentru a capta mai multă lumină, pentru a oferi o calitate mai bună a fotografiilor cu zoom. HUAWEI P40 Pro+ are SuperZoom Array de până la 100x, prevăzut cu un nou design periscopic, care captează lumina de cinci ori mai bine, extinzând capacitatea de marire cu 178% pentru a suporta zoom-ul optic de până la 10x. Camera principală Ultra Vision stabilizată optic și SuperZoom Array funcționează în tandem cu AI pentru a realiza Triple OIS+AIS pentru stabilizare foto și video mult îmbunătățite.

Tonul și textura pielii sunt reproduse cu fidelitate de noul senzor multispectru pentru temperatura culorii și de algoritmul AI AWB, care sporesc acuratețea culorilor cu 45%. Algoritmii de învățare profundă oferă optimizări de portret în timp real, îmbunătățind astfel luminozitatea și detaliile. HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ dispun de o cameră pentru selfie-uri de 32 MP și de o cameră IR Depth care suportă autofocus și simulare bokeh pentru a oferi aceleași efecte de portret excepționale și funcția de deblocare facială IR, care asigură o funcționalitate rapidă a dispozitivului, indiferent de condiţiile de iluminare ambientală. HUAWEI P40 Series introduce și HUAWEI Golden Snap, o nouă funcție Gallery care folosește AI pentru a alege cele mai bune cadre dintr-o imagine în mișcare. AI Remove Passerby și AI Remove Reflection pot elimina subiectele nedorite și luminile supărătoare din cadru, permițând utilizatorilor să își îmbunătățească imaginile cu ușurință.

Cea mai puternică camera video „de buzunar”

Camera cinematografică supersensibilă de 40 MP cu care sunt dotate HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ are un obiectiv cu unghi ultra larg, cu o distanță focală echivalentă cu 18 mm și un senzor de 1/1.54 inci care suportă același raport de aspect 3:2 popular la aparatele foto DSLR full-frame. Pixelii acestui senzor pot fi ajustați individual pentru expunere lungă, scurtă sau normală, pentru realizarea de videoclipuri HDR bazate pe hardware. Tehnologia Sedecimpixel Fusion integrată în această cameră suportă combinarea de pixeli 16-în-1 pentru a produce super pixeli de 4.48 μm ce cresc sensibilitatea la lumină până la ISO51200 și permit înregistrare video Ultra Slow-Motion de 7680fps.

Smartphone-urile flagship HUAWEI P40 Series suportă simulare bokeh în timp real pentru videoclipuri. Imitând efectele unui obiectiv cu diafragmă largă, această funcție adaugă bokeh progresiv pentru a evidenția subiectul principal al înregistrării. Camera cu teleobiectiv poate surprinde imagini cu zoom de înaltă rezoluție, precum și videoclipuri time-lapse 4K. Audio Zoom, disponibil pe flagship-urile HUAWEI P40 Series, permite utilizatorilor să facă zoom pe o sursă audio și să-i amplifice sunetul.

Cea mai performantă conectivitate 5G

Smartphone-urile flagship HUAWEI P40 Series sunt alimentate de Kirin 990 5G pentru a furniza conectivitate integrată 5G cu cel mai cuprinzător suport de bandă 5G, performanță AI robustă și eficiență de putere într-un factor de formă mai mic decât oricare dintre predecesorii săi. HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ au un panou de 90 Hz cu procesor grafic îmbunătățit. Flagshipurile HUAWEI P40 Series suportă tehnologia Wi-Fi 6 Plus de 160MHz care permite transferul datelor cu viteze de până la 2,400Mbps. HUAWEI P40 Pro+ vine cu SuperCharge wireless de 40W, pentru o încărcare rapidă și convenabilă. Chipset-ul dispune de un spațiu termic ce oferă performanțe excepționale datorită sistemelor avansate de răcire, soluția Supercool hibrid 4-în-1 de care dispune HUAWEI P40 Pro+ asigurând performanțe de răcire excelente.

Sistemul de operare EMUI 10.1 introduce o serie de funcții noi pentru AI. Profitând de algoritmii HUAWEI de recunoaștere facială și optimizare, HUAWEI MeeTime oferă o experiență de apel video de 1080p Full HD de înaltă calitate, chiar și atunci când utilizatorul inițiază apelul dintr-o cameră slab luminată. HUAWEI Share integrează o gamă de funcționalități cross-device, permițând utilizatorilor să transfere cu ușurință fișiere, să stabilească conexiuni sau să partajeze ecranul între dispozitive.

Huawei Share facilitează transferul de fișiere de mare viteză între smartphone și alte dispozitive, cum ar fi tablete și computere. Cu Huawei Share, consumatorii pot transmite muzică către un difuzor inteligent, pot folosi funcția de oglindire a ecranului și se pot conecta la Wi-Fi atingând dispozitivul cu care vor să conecteze telefonul.

O nouă funcționalitate adăugată colaborării cu mai multe ecrane permite utilizatorilor să răspundă cu ușurință la apelurile video sau vocale, direct prin computer și să deschidă fișiere și hyperlink-uri pe smartphone cu aplicații PC native pentru o productivitate sporită.