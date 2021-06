Medicul chirurg Mircea Beuran cu care Florin Condurățeanu era foarte bun prieten a dezvăluit că a purtat o discuție telefonică cu doar câteva zile înainte de tragedie. Potrivit spuselor sale, jurnalistul nu i-ar fi spus nimic negativ legat de starea lui de sănătate.

Mai mult decât atât, se pare că Florin Condurățeanu ar fi fost extrem de tonic în cadrul conversației purtate și chiar se preocupa de problema de sănătate a unei femei pe care încerca să o ajute.

„Zilele trecute am vorbit cu el, tot timpul se preocupa de sănătatea tuturor. În urmă cu 3-4 zile când am vorbit, nu dădea niciun semn de oboseală, de durere, de suferinţă, mă gândesc că pe căldura asta s-a întâmplat ceva. Şocul acesta cardiorespirator trebuie să fie judecat ca o suferinţă cardiacă, cupleta inimă-plămâni funcţionează împreună, probabil cea care a cedat a fost inima, nu plămânii. El era foarte discret cu viaţa lui, nu ştiu dacă avea vreo suferinţă. Tot timpul l-a preocupat starea de sănătate şi să aducă cât mai multe amănunte omului vizavi de cum să-şi păstreze sănătatea. Mă reculeg greu, n-am avut o astfel de trăire ca în clipa în care am aflat că a murit”, a spus Mircea Beuran, medic chirurg, potrivit AntenaStars.

Care a fost cauza decesului?

Mai mulți medici renumiți au emis ipoteze în privința cauzei decesului lui Florin Condurățeanu, astfel că Sorin Oprescu a mărturisit că jurnalistul ar fi avut probleme cu inima de mai bine de 18 ani.

„Avea oarece tulburări cu aproape 18 ani în urmă, tulburări de ritm cardiac. Astea sigur nu au fost de bun augur pentru perioada care a urmat”, a spus Sorin Oprescu în cadrul unei emisiuni TV.

În timp ce Horațiu Moldovan, medic chirurg cardiovascular, a spus că una dintre cauzele morții ar putea consta in faptul că era diabetic.

„Am vorbit cu el azi la ora 15, nu avea nici cea mai mica acuză, nu se plângea de nimic. Mi-a fost pacient în urmă cu câţiva ani pentru o problemă vasculară, periferică. Dacă nu mă înşel, era diabetic, nu ştiu să fi avut o problemă cardiacă. Moartea care survine brusc în cele mai multe cazuri e de origine coronariană”, a declarat medicul în cadrul unei emisiuni TV.