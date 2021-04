Grupul se concentrează pe activități de logistică, operând așa cum am amintit în titlul, pe o distanță geografică impresionantă – din China până în Belgia. Grampet reprezintă cel mai mare grup de firme private ce operează în domeniul transporturilor feroviare din Europa de Sud-Est.

Grupul se ocupă de gestionarea activității a zeci de companii care se ocupă cu transportul feroviar de marfă, servicii logistice și proiectarea, construcția și reparațiile materialului rulant. Chiar dacă domeniul în care activează, cel al transporturilor, a fost afectat în timpul restricțiilor globale în contextul pandemiei, conducerea s-a axat pe segmentul de logistică.

Investiții de zeci de milioane de euro

Acționarul majoritar al Grampet SA, Gruia Stoica, a declarat pentru revista Top 300 Cei Mai Bogați Români realizată de Capitală că afacerile din Europa și Asia nu au fost puse pe pauză, iar compania și-a redirecționat o parte din activitate strategic: „În cazul nostru, am identificat nevoia clienților pentru facilități mai mari pentru depozitarea materiei prime. Acest lucru s-a văzut cel mai bine în perioada stării de urgență, când activitatea economică a fost în mare parte blocată, iar clienții din industria produselor petroliere au avut nevoie de spații suplimentare pentru stocare. Astfel, cea mai importantă tranzacție anunțată în 2020 a fost preluarea platformei industriale a rafinăriei RAFO Onești, pe care vrem să o dezvoltăm în cel mai mare centru logistic din Moldova.”

Noua achiziție a grupului, rafinăria de petrol RAFO Onești, a fost pentru mult timp cea mai mare platformă petrochimică din Europa de Est. A fost fondată în a doua jumătate a anilor ’50, prin fuzionarea a diverse tehnologii de ultimă oră importate din SUA, Germania, Elveția sau URSS. Anul acesta, Gruia Stoica alături de Vasile Didilă au realizat achiziția prin intermediul companiei Roserv Oil SRL, parte a grupului Grampet. Au în plan atragerea mai multor parteneri din rândul societăților specializate în producția de materii prime cu scopul de a pune în funcțiune adevărata capacitate a rafinăriei. Aceștia se așteaptă ca pe termen lung Rafo Onești să genereze cel puțin 600 de locuri de muncă.

Din România în întreaga lume

Gruia Stoica ne-a mai transmis că grupul a mai realizat o investiție importantă în Ungaria – a achiziționat 28 de hectare pe care se află fabrica de la Debrețin.

În cei 20 de ani de activitate Grampet a plecat din România și a ajuns din Occidentul European până în Extremul Orient. Lucrurile nu au fost atât de simple, după cum ne-a spus și patronul companiei, însă alături de partenerii și echipa sa a reușit să clădească unul dintre cele mai puternice business-uri din România „Am avut parte și de urcușuri și de coborâșuri, dar împreună am reușit să construim și să fim ce suntem astăzi. Singur nu aș fi reușit” a declarat pentru Capital, Gruia Stoica.

În prezent, Grampet se află printre cele mai mari companii din România, în primele 50 după clasamentul nostru din ediția Top 300 Companii. Pe lângă asta, este o multinațională românească cu prezență în 10 țări europene, fiind prima companie europeană ce a aderat la Ruta de Transport Internațional Trans-Caspică, unul dintre proiectele integrate în Noul Drum al Mătăsii. Prezența Grampet în aceste proiecte reprezintă un mare avantaj pentru renumele și capitalul român pe piața internațională – de la Beijing pleacă un proiect ce va schimba infrastructura la nivel mondial în următorii 10 ani, un proiect ce va realiza mutații pe termen lung, când vine vorba de comerț și relații internaționale, încât aportul său la mediul economic mondial nici nu poate fi estimat la momentul în care vorbim despre el.

Oceanele legate de rutele feroviare

Astfel, prezența companiilor române în această „desfășurare de forță” devine o necesitate pentru cum se va dezvolta economia euroastiatică în viitor. Mai ales când vine vorba despre un important actor în acest plan „Astăzi legăm trei continente, de la Oceanul Atlantic, prin Marea Nordului, la Oceanul Pacific, prin Marea Chinei de Sud, iar provocarea principală este să ne menținem poziția de lider într-o piaţă internațională foarte dinamică, la aceleaşi standarde de calitate” declara Gruia Stoica pentru Capital.

Prezența Grampet pe piața internațională nu este una dependentă de proiectul Belt and Road, iar în contextul crizei sanitare conducerea s-a axat pe păstrarea unui ritm dinamic într-un domeniu de activitate ce poate fi schimbat constant de reglementări împotriva coronavirusului. Următoarele planuri de extindere ale companiei sunt îndreptate către spațiul european, unde putem aminti țări precum Macedonia, Muntenegru, Slovacia, Cehia, Belgia sau Olanda. După modelul „survival of the fittest”, fiecare actor economic a trebuit să se adapteze noii situații pentru a nu-și stopa activitatea și confrunta falimentul – „Această criză sanitară și economică ne-a învățat pe toți că niciun plan sau obiectiv nu poate fi 100% sigur, iar factorul <<incertitudine>> poate interveni oricând, din cele mai neașteptate direcții. Flexibilitatea și rapiditatea reacției devin, astfel, esențiale pentru orice proiect de business, cu atât mai mult în cazul unei companii multinaționale cu mii de angajați” este lecția pe care Gruia Stoica o transmite în contextul pandemiei.

Responsabilitatea socială în vremurile cele mai grele

Chiar dacă în perioada de lockdown afacerile Grampet au fost afectate, conducerea nu a „strâns cureaua” când a venit vorba despre susținerea cauzelor pentru care militează de ani de zile. Încă de la debutul pandemiei, conducerea s-a mobilizat și a donat aparate performante de testare pentru depistarea rapidă a virusului COVID19 la spitalele din București, Constanța, Galați, Iași, dar și în afara țării, acolo unde își întreprinde activitatea – Debrețin, Ungaria.

Grampet susține și cauze din domeniul social sau educație prin Fundațiile Toflea și Grampet. Fundația Toflea este un ONG înființat în 2004 care în ultimii 16 ani a ajutat mii de tineri defavorizați, iar în prezent numără peste 1,400 de beneficiari. Prin bursele pe care le-a acordat, tineri ce nu ar fi avut șansa de a-și continua studiile au ajuns cursanți al celor mai bune universități din România, dar și Europa „Copiii din Toflea au urmat universități de prestigiu precum Universitatea din București, Alexandru Ioan Cuza – Iași, Babeș – Bolyai – Cluj, Universitatea Dunărea de Jos – Galați, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila – București, Sorbona, University College Birmingham – Business Management and Affairs sau Ecole Hoteliere de Lausanne – Elveția. Cei care au terminat facultatea au astăzi cariere de ingineri, avocaţi, medici sau finanţişti în România sau în alte țări precum Rusia, Marea Britanie, Ungaria, Germania, Franța” a declarat pentru Capital, Gruia Stoica.

Articolul a fost publicat în revista CAPITAL, numărul 1/2021, din luna ianuarie. Pentru mai multe articole de acest tip, analize economice, interviuri cu milionari sau istorie economică, restul numerelor sunt disponibile pe magazinul online agoramag.ro.