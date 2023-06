Când o să nască Theo Rose?

Îndrăgita Theo Rose i-a anunțat pe fanii de pe rețelele de socializare că mai are de așteptat până la venirea pe lume a fiului său. Deși a pregătit tot ce este necesar pentru naștere, a aflat de la medic că micuțul mai rămâne o perioadă în burtică.

Theo Rose și iubitul ei, Anghel Damian urmează să devină părinți în cel mai scurt timp. Deși termenul privind nașterea se apropie, micuțul Sasha este bine la mama sa în burtică și nu dă semne că urmează să vină pe lume.

Vedeta le-a spus fanilor săi că a mers la medic pentru a face ultimele investigații privind sarcina, dar și starea micuțului. Deși totul este bine, Theo Rose mai are de așteptat până va face cunoștință cu fiul ei.

În acest fel, ea a mers la salon pentru a se aranja, urmând să filmeze un proiect important.

Theo Rose: Am fost astăzi la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea

,,Să vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu cred că vă așteptați la altceva. Am fost astăzi la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea, am zis „da foarte bine că și așa mai aveam o chestie de filmat și am zis că poate nu mai apuc să filmez că nasc.

M-am dus la Malvina și la Andreea, le-am spus să facem un look, am o idee, o filmăm noi cu telefonul repede și pac pac. Am făcut o noi și gata”, a spus Theo Rose la secțiunea de InstaStory.

Theo Rose și Anghel Damian nu formează un cuplu de mult timp, însă amândoi radiază de fericire, mai ales că vor deveni părinții unui băiețel în perioada următoare.

Îndrăgita artistă s-a confesat fanilor și le-a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat pe parcursul sarcinii.

Theo Rose s-a confruntat cu probleme specifice femeilor însărcinate. Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, cântăreața are timp să-și exprime gândurile și sentimentele, fiind din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare.

Ea a povestit fanilor fiecare moment prin care a trecut în sarcină. Astfel, cunoscuta cântăreață a povestit despre faptul că a luat în greutate, iar fizionomia sa s-a schimbat, scrie Spy News.

Theo Rose a acuzat dureri de spate, din cauza kilogramelor în plus luate ultimele luni din sarcină.

„Am fața plină de chestii și niște dureri noi de spate!”, a spus artista.