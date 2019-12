„Când prostia nu doare, ci lovește! Crunt! Au facut figuratie prin parlament ca ieftinesc carburantul, au tinut-o gaia o saptamana ca vine bunastarea peste romani, ca acum sa ne anunte ca se SCUMPESC benzina si motorina. Intre timp, pe greseala asta de Bulă, au pierdut si 3 miliarde lei la bugetul de stat!

Am pariat cu ei, in parlament, ca de la 1 ianuarie nu va fi un pret mai mic la pompa. Tineti minte, da?”, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Uniunea Europeană a intervenit în decizia Guvernului

Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității stabilește ratele minime de impozitare care sunt obligatorii pentru toate statele membre. În esență, Directiva impune un nivel minim al accizelor de 330 euro/mia de litri pentru motorină și 359 euro/litri în ceea ce privește benzina, nivel calculat la cursul publicat în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior. Pentru conversie, a fost stabilit un curs de 4,7511 de lei. Eliminarea supra-acizei duce nivelul acesteia sub cel stabilit de directivă, ceea ce înseamnă că ar fi necesară majorarea accizei pentru respectarea Directivei.

„La nivelul Uniunii Europene, ratele de impozitare, prețurile carburanților, precum și ponderea taxelor în aceste prețuri sunt atent monitorizate, actualizate și publicate pe pagina de internet a Comisiei Europene. În acest sens, menționăm că România are obligația respectării îndatoririlor ce îi revin în calitate de stat membru, orice încălcare a acestora putând face obiectul analizei la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul unei posibile declanșări a procedurii de infringement. Facem precizarea că nivelul accizelor stabilit prin proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se situează sub nivelul minim prevăzut de legislația europeană. Dorim să subliniem că, urmare a solicitării Biroului permanent al Senatului, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a fost înaintat de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul spre analiză Ministerului Finanțelor Publice, iar conform procedurilor interinstituționale, prin răspunsul comunicat la această solicitare, instituția noastră a semnalat aspectele prezentate anterior”, se arată în răspunsul MFP.

Guvernul Orban anunțase anularea supraaccizei și ieftinirea carburanților

Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat victoria împotriva supraaccizei carburanților și impozitării contractelor part-time.

„Victorie la votul final din Camera Deputaților! Prețul carburanților se va ieftini la începutul lui 2020 pentru că supraacciza a fost eliminată!

Am reușit să eliminăm o măsură care a făcut viața amară multora dintre dumneavoastră. Astăzi a fost votul decisiv în plenul Camerei Deputaților. Cu majoritate de voturi, Camera a adoptat propunerea noastră legislativă de eliminare a supraaccizei la carburanți.

Consecința va fi că, de la începutul anului viitor, benzina și motorina se vor ieftini. Așa cum s-au ieftinit și după prima eliminare a supraaccizei, în perioada ianuarie-august 2017. Amintiți-vă că în iulie 2017, fără supraacciză, prețurile la benzină și motorină erau printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană. Prin urmare, nu sunt niciun fel de motive să fie altfel după o nouă eliminare a supraaccizei.

Este o măsură reparatorie, în respectul românilor. Măsură pentru creșterea încrederii cetătenilor în stat, pentru creșterea nivelului de trai și a economiei.

Mulțumesc domnului Ludovic Orban, președintele PNL și premierul României, colegilor din PNL care au susținut această inițiativă care este și parte din programul nostru de guvernare.

Mulțumesc colegilor din Camera Deputaților pentru votul favorabil de astăzi.

Vă mulțumesc vouă, tuturor, dragile și dragii mei, pentru miile de mesaje de susținere pe care le-am primit. Au contat enorm!

Astăzi am făcut un pas spre România normală! Rămânem împreună și vom reuși!”.

Te-ar putea interesa și: