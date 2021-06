Campania de vaccinare, departe de țintele propuse de Guvern. Premierul Florin Cîțu a renunțat deja la ținta pe care și-o stabilise singur.

Șeful Guvernul a declarat recent că ținta de 5 milioane de români vaccinați, până la data de 1 iunie, a fost mai degrabă o estimare și nu un obiectiv oficial.

Campania de vaccinare, departe de țintele propuse de Guvern. Dozele Pfizer rămân cele mai folosite

În ultimele 24 de ore au fost administrate 49.405 de doze de vaccin, dintre care 37.294 Pfizer, 7.080 – Johnson&Johnson, 3.020 – Moderna şi 2.011 – AstraZeneca, potrivit unei informări a Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19.

CNCAV arată că, în acelaşi interval, 17.205 de persoane au fost vaccinate cu prima doză şi 32.200 de persoane cu cea de-a doua.

Din 27 decembrie 2020 au fost administrate 8.288.345 de doze unui număr de 4.457.688 de persoane, dintre care 459.936 au primit o doză şi 3.997.752 şi pe cea de-a doua.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 20 de reacţii adverse – una de tip local şi 19 de tip general.

16.264 de reacţii adverse, de la debutul campaniei de vaccinare

De la debutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 16.264 de reacţii adverse la vaccinurile anti-COVID – 1.752 de tip local şi 14.512 de tip general.

Conform CNCAV, 149 de reacţii adverse sunt în curs de investigare.

Datele au fost puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Sănătate Publică prin aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Vaccinărilor.

”Era o estimare, de fapt. Atunci am crezut noi că vom ajunge cu rezultatele numărul de pozitivări pe zi, persoane în ATI, decese etc, unde am ajuns, de fapt, acum două sau trei săptămâni.

A fost totul mai repede decât ne-am aşteptat noi şi atunci am devansat totul. Campania de vaccinare rămâne în continuare un lucru important. Săptămâna trecută am lansat o campanie de videoclipuri.

Este important să ne vaccinăm pentru că doar aşa reuşim să menţinem ceea ce am câştigat până acum. Ceea ce ne spun experţii: am reuşit să avem această scădere puternică de persoane care au test pozitiv pentru că în oraşele mari am depăşit cam 30 – 35%, procent pe care noi îl calculasem pentru toată România” , a declarat recent Premierul Florin Cîțu cu privire la ținta de vaccinare.