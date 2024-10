Judecătorii Lia Savonea, Adriana Ispas și Dan Andrei Enescu de la Înalta Curte au decis achitarea fostului premier Călin Popescu Tăriceanu, care a fost acuzat de DNA de luare de mită în cazul Microsoft, motivând că fapta nu a avut loc. De asemenea, omul de afaceri Petru Berteanu a primit aceeași soluție de achitare pentru complicitate la luare de mită. Inscenarea judiciară a fost atribuită procuroarei DNA Delia Maria Ciurariu.

Informațiile publicate de Lumea Justiției încă din 2021 și care puteau fi observate de orice persoană de bună credință au fost confirmate de Înalta Curte: dosarul Microsoft, în care DNA l-a trimis în judecată pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu pentru luare de mită, a fost, de fapt, un demers strict politic, menit să-l elimine pe fostul lider al PNL și ALDE din arena politică de vârf.

Judecătorii ICCJ, Lia Savonea, Adriana Ispas și Dan Andrei Enescu, au decis achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu, acuzat că, în 2008, ar fi primit 800.000 de dolari de la Fujitsu Siemens GmbH Austria, prin intermediul lui Petru Berteanu, pentru a sprijini adoptarea unor hotărâri de guvern favorabile companiei care livra în România licențele Microsoft utilizate în instituții. Decizia de achitare, luată în unanimitate, a fost pronunțată pe baza articolului 16 alineatul 1 litera a) din Codul de procedură penală, care stipulează că „fapta nu există”, notează luju.ro.

O soluție similară de achitare a fost pronunțată și în cazul lui Petru Berteanu, care a fost trimis în judecată pentru complicitate la luare de mită, pe același temei legal.

Călin Popescu Tăriceanu a fost reprezentat de avocatul Flavius Radu din Baroul București, iar rechizitoriul a fost întocmit de procuroarea DNA Delia Maria Ciurariu.

Iată minuta ICCJ (dosar 619/1/2021):

„În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedura penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penală achita pe inculpatul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu pentru comiterea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal, rap. la art. 6 și art. 7 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedura penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penală achita pe inculpatul Petru Berteanu pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 din Codul penal.

În baza art. 404 alin. 4 din Codul de procedura penală, ridică măsură sechestrului asigurător luată în cauza asupra imobilelor aparțînând inculpatului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu prin ordonanțele nr. 668/P/2019 din 15.01.2021 și din 19.01.2021 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; măsură sechestrului asigurător luată în cauza asupra bunurilor mobile și imobile aparțînând inculpatului Petru Berteanu prin ordonanță nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; precum și măsură sechestrului asigurător luată în cauza asupra bunurilor mobile și imobile aparțînând numitului Teodorescu Ștefan Bogdan prin ordonanță nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, așa cum acestea au fost menținute prin încheierea din 06 februarie 2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Cheltuielile judiciare avansate de stat, atât cele din cursul urmăririi penale, cât și de la judecată în fond, rămân in sarcina statului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată in şedinta publică, azi, 10 octombrie 2024”.