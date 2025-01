Fostul premier Victor Ponta a criticat sistemul politic din România, afirmând că românii au transmis un mesaj clar în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, alegeri ulterior anulate de Curtea Constituțională. Potrivit acestuia, electoratul dorește libertatea de a-și alege liderii fără presiuni și etichete.

Într-o intervenție la România TV, Victor Ponta a subliniat că politicienii pretind că au învățat lecția, dar realitatea contrazice acest lucru. El a denunțat polarizarea excesivă a discursului public, în care susținătorii unor candidați sunt adesea etichetați drept „anti-europeni” sau chiar „pleava societății”.

Ponta a pledat pentru deschiderea procesului electoral, afirmând că orice persoană care îndeplinește condițiile legale și nu are condamnări definitive ar trebui să poată candida.

Victor Ponta a făcut o comparație între situația politică din România și cea din SUA, unde Donald Trump a fost ales în ciuda criticilor și a acuzațiilor de legături cu Rusia.

” (…) In America li s-a spus ca Trump e cu rusii, ca e condamnat penal, s-au dus la vot, l-au votat si nu a anulat nimeni nimic. Am avut sana trei zile sa ii aud pe oamenii aia vorbind. Vor schimba America si vor schimba lumea si sper ca Romania sa fie in trenul castigator (…)”, spune acesta.

De asemenea, Ponta a menționat Franța și Croația ca exemple recente de țări în care alegătorii au sfidat așteptările și retorica impusă.

”(…) E un sistem care in ultimii 10 ani in Romania a controlat tot si a zis ca nu conteaza ce voteaza oamenii, pun ei pe cine vor. Iar in 2024 oamenii au zis ca nu, de data asta voteaza ce vor ei. Daca nu se intampla in America, uite, acum a fost si in Franta, nu vor francezii Macron.

Au fost acum alegeri in Croatia si au spus ca Zoran Milanovic e putinist, eu il stiu, nu e (…)”, mai spune fostul premier.