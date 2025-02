În urmă cu puțin timp, Călin Georgescu a sosit la protestele din Piața Constituției, făcându-și apariția cu ajutorul cârjelor și menționând că a suferit o „intervenție la genunchi”.

Călin Georgescu a afirmat că este esențial că „poporul român s-a trezit în conștiință”. În legătură cu vizita președintelui interimar al României la omologul său francez, Georgescu l-a denumit pe Ilie Bolojan „Soros” și pe Emmanuel Macron „Soros”.

Politicianul independent a mai afirmat că reluarea turului 2 este singura opțiune, idee susținută și de administrația Trump, prin vicepreședintele SUA, JD Vance. Potrivit lui Călin Georgescu, acesta este un semnal pentru a reveni la valori internaționale autentice și democratice.

În altă ordine de idei, Călin Georgescu a declarat, în ziua protestului pentru reluarea turului doi al alegerilor prezidențiale, că democrația se va restabili și că epoca lui Soros va dispărea pentru totdeauna.

Se observă o susținere puternică din partea celor mai influenți lideri din lume pentru Georgescu. Acesta a postat pe pagina sa de X un mesaj destinat românilor care protestează în stradă astăzi:

Acest mesaj este formulat în contextul în care cei mai influenți lideri din lume au postat mesaje de susținere pe rețelele lor de socializare. Mario Nawfal a adus o critică dură judecătorilor Curții Constituționale, afirmând că aceștia sunt parte a rețelei lui Soros.

Democracy will return, sorosocracy will disappear forever! We are the allies, we are the people, we have the power!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 22, 2025