Crin Antonescu a susținut că postarea lui Elon Musk nu ar fi, în opinia lui, un semnal al susținerii oficiale din partea SUA pentru Georgescu. El spune că politica externă americană nu poate fi redusă la o singură declarație, indiferent de influența pe care miliardarul o are în spațiul public.

Totodată, candidatul la președinție insistă asupra necesității unor discuții oficiale cu partenerii americani pentru a clarifica pozițiile în acest context tensionat.

Antonescu și-a exprimat speranța că România nu va urma exemplul Germaniei, unde Elon Musk a intervenit în favoarea partidului AfD.

El avertizează asupra riscurilor pe care le implică promovarea unor „liste negre”, făcând referire la momente din istorie în care astfel de practici au condus la persecuții și asasinate politice.

Amintim că reacția lui Antonescu a venit după ce Elon Musk a publicat un mesaj pe platforma X, în care a subliniat că „România își merită propria suveranitate!”.

🚨BREAKING: Călin Georgescu announces that on his first day as president, he will ban the entire Soros network in Romania

„We have ways to do this. We know who they are, it’s very clear.” pic.twitter.com/MtkrZPvuXO

— Inevitable West (@Inevitablewest) February 17, 2025