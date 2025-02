Se remarcă o susținere din partea celor mai influenți oameni din lume pentru Călin Georgescu. Acesta a publicat pe pagina sa de X un mesaj adresat românilor care protestează în stradă astăzi:

Acest mesaj este transmis în contextul în care ce cei mai influenți oameni din lume au publicat mesaje de susținere pe paginile lor de pe rețelele de socializare.

Mario Nawfal a lansat o critică severă la adresa judecătorilor Curții Constituționale, susținând că aceștia fac parte din rețeaua lui Soros.

Democracy will return, sorosocracy will disappear forever! We are the allies, we are the people, we have the power!

🇷🇴 🇺🇲 https://t.co/q7StEqsdSy

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) February 22, 2025