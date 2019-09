Bunicul Luizei a făcut o cerere pentru a ieși din spital. Acesta dorește să meargă la București cu fiica sa.

„N-am vrut să las fata singură. Vreau să fiu alături de ea. Am ieșit pe semnătură. Am găsit înțelegere la cadrele medicale de la spital. Vreau să fiu alături de Monica, să mergem împreună la București”, a declarat bărbatul la ieșire din spital.

Tatăl Monicăi Melencu spune că se va face o comisie individuală și vor fi prezenți chiar și jurnaliști.

„Nu puteam să o las singură acolo. Sunt alături de ea și la bine și la rău. … . Mi s-a promis că se va face o comisie individuală unde va fi şi avocatul, poliţist. Am spus că vrem şi un jurnalist doi să fie acolo, să se vadă”, a declarat bărbatul.

Cei doi se vor prezenta luni la DIICOT pentru prelevare de probe ADN. Bunicul și mama Luizei nu mai au încredere în DIICOT și se tem că ar putea mușamaliza cazul.

„Eu încă nu am încredere. Ce s-a făcut până acum, ce probe s-au găsit? Ei merg pe o singură pistă. Eu cred că acești domni procurori încearcă să mușamalizeze cazul. Eu nu am niciun indiciu că fiica mea este moartă. Nu am încredere, dar am fost determinată să accept prelevarea probelor”, a declarat amma Luizei.

