„Decizia a fost adoptată cu 170 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă şi 21 de abţineri”, a anunţat vineri Atanas Atanasov, vicepreşedintele al Parlamentului de la Sofia.

Menționăm faptul că această hotărâre urmează să fie aprobată de către Guvernul în exerciţiu al proeuropeanului Kiril Petkov, care a declarat joi că este pregătit să acţioneze „rapid” în acest sens, relatează agenția de presă AFP.

Amintim faptul că liderii statelor Uniunii Europene au întâmpinat dificultăți în a depăși veto-ul Bulgariei cu privire la reluarea negocierilor de aderare la UE a Macedoniei de Nord, ceea ce a pus într-o situație sensibilă perspectiva europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest.

Premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovačevski, a declarat joi, la Bruxelles, că opoziția Bulgariei este „o lovitură gravă adusă credibilității Uniunii Europene”.

Speranțele sale că summitul de joi al liderilor statelor din Balcanii de Vest cu liderii statelor din UE ar putea duce la un compromis între Bulgaria și Macedonia de Nord s-au năruit, în contextul în care președinția franceză a Consiliului UE venise joi cu o propunere de compromis.

Întrucât Macedonia de Nord merge „la pachet” cu Albania, reacția premierului albanez a fost și mai dură, susținând joi că țara sa și întreaga regiunea balcanică sunt „ținute ostatic”.

„Bulgaria este o rușine, dar nu doar Bulgaria. Motivul este spiritul strâmb al extinderii. Spiritul său total strâmb. Bulgaria este expresia sa cea mai grăitoare.

Spiritul de extindere a trecut de la o viziune comunitară, de ansamblu, la țări individuale care iau ostatec întreaga comunitate”, a declarat joi premierul albanez Edi Rama.

It is a new day in Europe but not in Bulgaria! What a disgrace for Europe this Bulgarian affair! In the middle of a very hot war at Europe’s backyard a Nato country kidnapps two other Nato countries under the watch of 26 EU countries that sit still in a scary show of impotence!

— Edi Rama (@ediramaal) June 23, 2022