În ultimii 15 ani, Bulgaria a ocupat în mod constant locul doi în Balcani în ceea ce privește balanța echilibrată în comerțul cu cereale, potrivit datelor dintr-un studiu al economistului Camerei de Comerț Bulgare, Borislav Gheorghiev, publicat pe site-ul Camerei, relatează publicația 24Chasa.

Grâul are o pondere anuală medie pentru 2007-2022 de peste 64% în natură la exporturi

Liderul incontestabil al Balcanilor pentru această perioadă pe baza unui bilanț pozitiv în natură pentru cereale este România, iar pe a treia poziție este Serbia. Bulgaria are un sold pozitiv constant pentru toate pozițiile, dar soldul pozitiv al României este egal cu suma soldurilor pozitive ale Bulgariei și Serbiei, luate împreună, și în special pentru grâu, Bulgaria și România au același sold pozitiv, subliniază Gheorghiev, care are 45 de ani de experiență practică și administrativă experiență națională și internațională în comerțul exterior.

După aderarea la UE, comparativ cu perioada de cinci ani înainte de aderare, Bulgaria este practic lider în Balcani, cu un bilanț de trei ori mai pozitiv la culturile de cereale – peste 4,6 milioane de tone. Exporturile de grâu sunt constant pozitive și ajung la peste 5 milioane de tone. Pentru porumb, exporturile au variat între 1,4 și 2,5 milioane de tone.

Grâul are o pondere anuală medie pentru 2007-2022 de peste 64% în natură la exporturi, porumbul are mai mult de 26%, iar orzul are aproape 8%. Pentru 2021, grâul conduce deja cu o pondere de 69 la sută, porumbul are 24 la sută, iar orzul – cu aproape 6 la sută.

Principalii furnizori de gaze din Marea Mediterană sunt consumatorii de grâu bulgar

Sectorul este un exemplu foarte pozitiv, mai ales având în vedere oportunitățile pentru piața mondială a Federației Ruse și a Ucrainei, a comentat autorul studiului. Prima prioritate a acestui sector ar trebui să fie analiza aprofundată a producției de cereale în natură și a posibilităților de valorificare a cotei maxime a valorii adăugate în agricultură în Bulgaria. Nu există informații în ce măsură sectorul stă la baza posibilei dezvoltări a producției bulgare de lapte și carne. În cazul înfiițării unei strategii naționale bulgare, aceasta poate fi folosită și pentru extinderea posibilităților de furnizare a gazelor naturale, deoarece principalii furnizori de gaze din Marea Mediterană sunt consumatorii de grâu bulgar, potrivit expertului.

Studiul are în vedere culturile de cereale de export, descrise în capitolul 10 din tariful vamal: grâu (postul tarifar vamal 1001); secară (1002); orz (1003); ovăz (1004); porumb (1005); orez (1006); sorg de cereale (1007); hrișcă și mei (1008).

Datorită naturii extrem de deschise a economiei bulgare, aceste date oferă o caracteristică generală a producției de cereale, subliniază autorul studiului. Pentru a fi complet, s-a făcut o comparație în natură (în tone) pentru exporturi, importuri și sold pentru țările balcanice. În concluzii sunt examinați cinci ani înainte de aderarea Bulgariei la UE și cincisprezece ani după aceea. Acest lucru permite să vedem mai clar relația cauzală dintre politica națională și starea sectorului.