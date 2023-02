Bulgaria a început construcția porțiunii sale din conducta de gaze naturale care o leagă cu Serbia

Sursă: Dreamstime

Autoritățile bulgare au început construcția porțiunii lor din conducta de gaze naturale care leagă Bulgaria și Serbia. Conducta are o capacitate de transport planificată de 1,8 miliarde de metri cubi pe an și are posibilitate de curgere inversă.