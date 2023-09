Simona Halep primeşte o nouă veste excelentă, înainte de marele verdict! Este vorba despre un mesaj primit din partea unui fost antrenor de-al său.

Belgianul Wim Fissette este 100% alături de fosta sa elevă şi este sigur că ea e nevinovată. Într-o declaraţie dată la US Open, Fissette a spus că este sigur că Simona nu a făcut nimic ilegal. Jucătoarea din România nu a consumat nimic din ce n-ar fi trebuit să ia, consideră antrenorul belgian.

Wim Fissette a caracterizat perioada în care a lucrat cu Simona Halep drept una „frumoasă”. Antrenorul speră ca românca să revină în circuitul WTA cât mai curând, ea fiind o jucătoare foarte populară.

Declaraţiile au fost făcute la New York, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la US Open.

Wim Fissette on Simona Halep doping case:

“I 100% believe in her not being guilty of taking something she shouldn’t take.. she’s been waiting already a very long time to hear what’s gonna happen to her. She’s been really good for women’s tennis. I hope to see her back very soon”… pic.twitter.com/s55IJpwj5i

