Cu ani de zile în urmă, Brigitte Pastramă a ajuns în spatele gratiilor. A fost închisă doi ani. A simțit că a pierdut totul. Era devastată. La un moment dat, a recurs la un gest disperat: a încercat să se sinucidă. În timpul nopții, și-a pus mai multe perne pe față pentru a se asfixia.

Totuși, Dumnezeu a salvat-o atunci. Într-o secundă, i-a auzit Vocea Sfântă: „Te iubesc, încrede-te în mâna Mea, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Eu voi avea grijă de tine. Încrede-te în mâna Mea și Eu o să am grijă de tine.” Și-a luat pernele de pe față și n-a mai încercat vreodată să-și ia viața. S-a pocăit, s-a străduit să se îndrepte și a urmat calea credinței adevărate.

Vedeta a vorbit despre apropierea ei de Dumnezeu în cartea-mărturie pe care a scris-o recent. Momentan, n-a fost lansată. În prezent, caută o editură de carte care-i să tipărească mărturiile.

În cadrul emisiunii TV „Xtra Night Show”, a recunoscut, însă, că transformarea ei în bine „a venit foarte încet” pentru că este o fire rebelă.

Transformarea a venit foarte încet pentru că eu sunt o persoană rebelă. Pur și simplu în momentul când eu nu am mai respirat foarte mult timp am auzit în gândul meu că cineva mi-a spus: «Te iubesc, încrede-te în mâna Mea, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Eu voi avea grijă de tine. Încrede-te în mâna Mea și eu o să am grijă de tine».

„Am povestit în cartea pe care am scris-o, cărticica, este o carte-mărturie, cum l-am întâlnit eu pe Dumnezeu și cum nu am ascultat eu întotdeauna de ce m-a îndemnat să fac și greșelile pe care le-am făcut, apoi cum m-am aflat pe marginea unei prăpastii în momentul în care am decis să îmi predau viața în mâna Lui Dumnezeu, când L-am primit pe Iisus în inima mea.

În starea aia de letargie eu am auzit cuvintele alea. Am simțit că ceva respira în mine. Atunci am simțit un sentiment de fericire. Am simțit când am fost închisă. Eu am fost închisă și nu am avut medicament cu care să mă omor și pur și simplu mi-am luat respirația și mi-am pus trei perne și nu am mai respirat.

Am stat 10 minute și am ajuns într-o stare de letargie. Și în starea aia de letargie eu am auzit cuvintele alea. Am simțit că ceva respira în mine și nu mă lăsa… a fost foarte complicat”, a povestit ea.