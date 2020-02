Potrivit unor surse medicale, se pare că tânărul ar fi îngrijit o familie cu această boală la clinica în care îşi desfăşura activitatea în Germania. În acest moment, analizele pacientului au fost trimise la Bucureşti pentru confirmare.

„Este vorba despre un tânăr în vârstă de 25 de ani care lucrează ca asistent medical în Germania şi care pe perioada 25 ianuarie-5 februarie a îngrijit 4 pacienţi confirmaţi cu coronavirus. În data de 7 februarie a ajuns la Reşiţa la familie. Ieri a prezentat febră, motiv pentru care s-a prezentat la Spitalul din Reşiţa de unde a fost îndrumat rapid către compartimentul nostru amenajat în acest sens aici la Timişoara, noi l-am izolat, intră în definiţia de caz de suspiciune cu coronavirus, s-au recoltat analizele care au fost trimise la Bucureşti şi mâine vom afla şi rezultatele acestor analize. Este clinic cu stare generală bună, nu a mai făcut febră şi are o uşoara simptomatologie pulmonară şi este sub strictă observaţie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecţiose din Timişoara, Virgil Musta pentru Radio Reşiţa.

Tânărul se pare că a fost la schi la Gărâna, împreună cu sora şi cumnatul şi a intrat în contact cu membrii familiei şi cu câţiva prieteni, iar aceştia trebuie să fie izolaţi timp de 14 zile, ne-a mai declarat Virgil Musta.

Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara are un departament special pentru cei cu coranavirus format din 2 saloane cu toalete proprii. La acest pacient intră doar un medic şi o asistentă care au fost instruiţi pentru a avea grijă de astfel de cazuri, au echipament complet pentru alertă biologică de cel mai înalt grad, ne-a mai declarat Musta.

Cel mai recent bilanţ al epidemiei de coronavirus indică faptul că 1.016 decese au fost înregistrate dintre cele peste 42.600 de cazuri confirmate în China continentală (2,4%). În afara acestei ţări, virusul a ucis două persoane, una în Filipine şi alta în Hong Kong, iar peste 400 de cazuri de contaminare au fost confirmate în aproximativ 30 de ţări şi teritorii.

Estimările ratei de mortalitate trebuie utilizate cu prudenţă deoarece nu se cunoaşte câţi oameni sunt efectiv infectaţi, notează AFP. Într-un nou studiu, o echipă de cercetători de la Imperial College London a estimat că rata de deces este de 18% în rândul cazurilor depistate în provincia Hubei, epicentrul epidemiei. În schimb, la nivel global, aceasta este evaluată la ”aproximativ 1%”, cu o doză de incertitudine cuprinsă între 0,5% şi 4%.

OMS a dat un nume oficial coronavirusului

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19. Denumirea vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS.

Coronavirusul a apărut în centrul Chinei în decembrie 2019, în oraşul Wuhan, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori. Experţii spun că noul virusul este mai puţin fatal decât SARS, dar are un potenţial mai mare de răspândire.

