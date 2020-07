Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a fot confirmat pozitiv cu COVID-19, potrivit surselor clujust.ro. Atât Abrudean, cât și soția lui, avocata Adina Gavril, sunt asimptomatici.

Acesta s-a testat după ce a fost la Urgențe cu copilul lui.

”În cursul serii de 4 iulie a fost cu băiețelul nostru în vârstă de 9 luni la UPU Pediatrie pentru că avea febră despre care, inițial, am crezut că are legătură cu ieșitul dințișorilor. După consultul de specialitate medicii au constatat că are faringo-amigdalită. Având în vedere simptomatologia a fost făcută recoltarea pentru testare la COVID-19. Rezultatul a venit în dup amiaza zilei de 5 iulie, pozitiv, motv pentru care ne-am testat atît eu, cât și soția, ambele rezultate fiind pozitive, deși suntem asimptomatici. Ne vom interna cu toții la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Ancheta epidemiologică este în curs de realizare de către DSP.

Consider că este foarte importantă transparența în comunicare, așa cum am procedat și până acum. Vreau să îi îndemn încă o dată pe clujeni să fie responsabili, să se prezinte la medic atunci când prezintă simptome, iar celor care încă pun la îndoială existența acestui virus, să se gândească de două ori înainte de a face astfel de afirmații.

Am toată încrederea în sistemul nostru medical, care a avut rezultate excelente până acum și sunt convins că vom trece cu bine peste această perioadă” – a transmis prefectul Mircea Abrudean.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a raportat, în ultimele 24 de ore, 212.326 noi cazuri de coronavirus la nivel mondial. Este cel mai mare număr de infectări înregistrat într-o singură zi de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Cea mai mare creștere s-a produs pe continentul american – 129.772 noi îmbolnăviri. SUA sunt de departe cea mai afectată ţară din lume. Președintele american Donald Trump a ținut să reamintească faptul că planeta a ajuns în această situație din cauza Chinei.