Președintele României, Klaus Iohannis, a participat marți la o ședință susținută la Palatul Cotroceni. În cadrul ședinței au fost prezenți ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul Sănătății, Victor Costache, premierul Ludovic Orban, dar și alți miniștrii. În schimb, de la ședință a lipsit Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Tocmai am încheiat o ședință de lucru, au participat premierul și alți miniștri. Am evaluat situația care devine dinc e în ce mai complexă. Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a îngrădi răspândirea infecției. Se vor introduce noi restricții de circulație. Ce a fost până acum o recomandare devine obligație. Oamenii pot ieși la serviciu, să își facă cumpărăturile absolut necesare de alimente. Însă aceste restricții devin obligații. Am convenit ca în această perioadă să pregătim pentru persoanel în carantină sau izolare măsuri de supraveghere electronică, e obligatoriu să fie respectate integral. Am convenit să folosim armata pentru a gestiona mai bine situațiile din teren. Armata va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de poliție și jandarmerie”, a declarat Iohannis.

La ședință s-au discutat măsurile impuse până acum, dar și necesitatea de a adopta măsuri mult mai dure pentru a preveni răspândirea coronavirusului.

Ședința a fost făcută în contextul în care s-a înregistrat cel de-al optulea deces, din cauza coronavirusului, iar numărul infectaților a ajuns la 762.

Pentru Orban, este prima zi în care a ieșit din casă, după 10 zile de stat în auto-izolare.

Te-ar putea interesa și: