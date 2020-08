O primă explozie puternică a avut loc în oraşul filipinez Jolo, din provincia sudică Sulu, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi un număr neprecizat de răniţi, a anunţat unitatea antiteroristă filipineză, transmite dpa, conform Agerpres.

Explozia s-a produs în faţa unei pieţe publice de pe strada principală din Jolo, la circa 1.000 km sud de Manila, a informat sursa citată.

Conform poliţiei, „o motocicletă parcată” lângă un camion militar a explodat, „provocând numeroase victime”.

Presa filipineză a relatat ulterior că s-ar fi produs o a doua explozie, care a provocat la rândul său, victime. În total, se pare că ar fi vorba despre cel puţin nouă morţi şi 38 de răniţi.

JUST IN: Police sources confirm an explosion in Jolo, Sulu at noon today. More details to follow. | via @raffsantos [Contributed photo] pic.twitter.com/f5FkW5gXRw

Provincia Sulu este un bastion al grupării teroriste Abu Sayyaf, acuzată de unele din cele mai violente atentate din ţară, precum şi de decapitări şi răpiri pentru recompense.

Explozia s-a produs la ceva mai mult de o săptămână după ce unul din capii grupării, Anduljihad Susukan, a fost predat poliţiei după ce ceruse ajutorul unui lider musulman pentru a primi îngrijiri medicale pentru o rană suferită anul trecut.

Gruparea s-a aliat cu organizaţia teroristă Stat Islamic, care a revendicat responsabilitatea mai multor atentate în Filipine.

JUST IN: A twin explosion rocked Jolo, Sulu today. Almost a dozen people were reportedly killed so far. Authorities have not confirmed whether it was a terror attack.

Pics: @infopsph @AlertsPea pic.twitter.com/SAfaCopRGF

— Daily Express Sabah (@DailyExpress_MY) August 24, 2020