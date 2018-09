BREAKING NEWS: Dezvăluirile incendiare ale lui Dragnea: ”Asta m-a durut”

Despre Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL2), Ministerul Dezvoltării a solicitat 2,7 mld. lei în plus până la sfârşitul anului. Ministerul Finanţelor ne-a asigurat că cea mai mare parte vor fi asiguraţi la rectificarea din septembrie.

În opinia mea, trebuie să avem un candidat comun la alegerile prezidenţiale. Nu am stabilit să nu fie de la PSD. Trebuie să decidem ce facem şi la alegerile europarlamentare. Colegii noştri au agreat, în mare parte, ideea unui candidat comun. Nu am ca obiectiv esenţial în viaţă să candidez la prezidenţiale. Nu am avut niciodată obiectivul de a candida. Cel mai important e să nu mai fie Iohannis preşedinte pentru că ar fi un dezastru.