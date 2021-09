Atac armat în Rusia. Unele surse indică că cel puțin trei oameni au fost împușcați mortal luni la o universitate din orașul rusesc Perm. Informația a fost dezvăluită de portalul de știri RBC, citând surse din ministerul de interne. Alte surse spun că cel puțin patru persoane au fost rănite, însă un bilanț oficial nu a fost încă anunțat de autorități. Atacatorul a fost neutralizat, potrivit surselor agenției Interfax, citat de Hotnews.

”Luni, o persoană neidentificată a intrat în clădirea universității și a deschis focul. Unii studenți s-au închis în sălile universității pentru a se ascunde de atacator. Alții au sărit pe ferestre”, a declarat o sursă TASS.

Imagini neverificate care circulă pe rețelele de socializare arată un atacator cu o pușcă și studenți care sar pe geamuri pentru a scăpa din clădire.

Tinerii sar de la etaj

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, se vede cum tineri sar de la etajul 1 al clădirii pentru a ieși afară, după ce au auzit focuri de armă.

Pe grupurile universității, studenții din campus au fost alertați să se închidă în camere, în timp ce tinerii care se îndreptau către cursuri au fost avertizați să se întoarcă imediat din drum. Motivul atacului este încă neclar, la fel ca și identitatea persoanei care a dechis focul. Universitatea de Stat Perm este una dintre cele mai vechi universități din Ural.

În acest moment, în Rusia, se numără voturile de la alegerile legislative. Partidul aflat la putere în Federaţia Rusă, Rusia Unită, se află în frunte. Formaţiunea preşedintelui rus Vladimir Putin a strâns 38,75% din voturi, conform rezultatelor obţinute după deschiderea buletinelor în 9% din birourile de vot, conform Comisiei Electorale Centrale. Potrivit Comisiei electorale, Rusia Unită devansează Partidul comuniştilor (KPRF), care a obţinut deocamdată 25,06% din sufragii. Partidul Liberal Democrat (LDPR) al lui Vladimir Jirnovski a acumulat 9,67%, în timp ce o formaţiune recent apărută pe scena politică rusă „Oamenii noi” a obţinut 7,90 % din sufragii. Formațiunea proprietarului Faberlic, Aleksei Neceav, se află înaintea partidului Rusia Justă. Cel din urmă a acumulat 6,68% din voturi, conform agenţiilor de presă ruse.

#Breaking news #Very urgent Students filmed a shooter shooting a man at the entrance to Perm University (Russia) pic.twitter.com/rm7vYCqOIz — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 20, 2021

#Russia #PermState

a shooting at Perm State University in Russia’s Ural mountain region. Upsetting video emerging online shows students leaping from windows on the second floor to escape. pic.twitter.com/8sAtcS4EnC — RawNews1st🎥📰 (@Raw_News1st) September 20, 2021

Sursa foto: Dreamstime