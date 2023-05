Parada de Ziua Victoriei a început la ora 10:00 (ora Rusiei și a României), în prezența comandantului suprem al armatei, președintele Vladimir Putin.

Ca în fiecare an, liderul de la Kremlin a ținut un discurs prin care le-a reamintit rușilor importanța acestei zile. Discursul lui Vladimir Putin a fost foarte scurt, de doar câteva minute, în care a vorbit despre războiul din Ucraina.

„Toată lumea se roagă pentru voi. Bătăliile care decid soarta patriei noastre au devenit întotdeauna naţionale şi sfinte.

Am respins terorismul internaţional şi îi vom apăra pe locuitorii din Donbas şi ne vom asigura propria siguranţă”, a spus el, referindu-se la invazia din estul Ucrainei.

De asemenea, Vladimir Putin a precizat că viitorul statului şi poporului nostru depinde de cei care luptă pe front. Totodată, el a cerut un moment de reculegere pentru cei care şi-au dat viaţa în război.

„Profanarea faptelor și a victimelor momentului victorios (de la finele celui de-al Doilea Război Mondial) este o crimă și o dovadă de comportament revanșard al celor care pregăteau o nouă campanie împotriva Rusiei.

Poporul ucrainean a devenit un ostatic al regimului criminal, o monedă de schimb în planurile lor crude și mercenare.

Sunt convins că solidaritatea și parteneriatul din anii de luptă împotriva unei amenințări comune este un sprijin chiar acum, când lumea se îndreaptă spre multipolaritate.

Nu există nimic în lume mai puternic decât dragostea noastră pentru Patria Mamă. Pentru Rusia, pentru bravele noastre forțe armate, pentru victorie – sănătate!”, a spus Vladimir Putin în cadrul discursului său anual din data de 9 mai.

