USR PLUS, UDMR și PNL au semnat luni acordul de guvernare pentru perioada 2020-2024. La moment au participat liderii celor patru formațiuni politice: Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, alături de propunerea pentru postul de Prim-ministru, în persoana lui Florin Cîțu.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a ținut să puncteze că formarea coaliției de centru-dreapta reprezintă voința majorității românilor, exprimată cu ocazia ultimelor alegeri parlamentare.

”Programul de guvernare este încheiat în proporție de aproape 100%”

”În data de 6 decembrie cetățenii români au fost chemați la urne să își exprime voința politică, în cadrul alegerilor parlamentare.

Trei formațiuni politice au luat decizia să alcătuiască o coaliție de guvernare, ce se bazează pe o majoritate parlamentară și care reprezintă voința majorității poporului român.

În urma negocierilor, azi semnăm acordul de coaliție. De asemenea, programul de guvernare este încheiat în proporție de aproape 100%, mai sunt de făcut doar câteva acorduri fine.”, a declarat Ludovic Orban.

El a precizat că se așteaptă procedura de instituire a noului Parlament, pentru a putea trece noul guvern, care vrea să facă reforme importante în România, care să vizeze creșterea nivelului de trai al populației.

”Programul este unul asumat”

Conform liderului USR PLUS, programul de guvernare este un document de peste 300 de pagini la care s-a lucrat cu multă atenție și va aduce multe schimbări importante în România.

„Este un document de peste 300 de pagini, la care s-a lucrat cu foarte multă acribie şi seriozitate de către reprezentaţii tuturor celor trei partide din această coaliţie şi care ne dă încrederea că vom putea avea o guvernare care să facă nişte schimbări importante în România. Am încercat să găsim acele zone de consens, acele zone în care obiectivele şi angajamentele fiecăruia dintre cele trei partide să îşi găsească o formulă, astfel încât programul să fie unul asumat, în care avem cu toţii încredere.

Mai sunt câteva obiective USR PLUS, foarte importante, care nu şi-au regăsit, să spun, materializarea în programul de guvernare, dar pentru care vom găsi căi parlamentare de realizare – tot ceea ce este important pentru noi şi, sunt convins, şi pentru partenerii noştri. Fiecare are bucăţi care nu s-au regăsit în programul de guvernare. Dar acest program este rezultatul unui – îndrăznesc să spun – compromis responsabil pentru viitorul României în săptămânile, lunile şi anii care urmează”, a precizat Barna, cu ocazia semnării acordului de guvernare 2020-2024, la Palatul Parlamentului.

El şi-a exprimat încrederea că există şanse pentru învestirea Guvernului până la Crăciun.

„Sperăm şi suntem foarte încrezători că e o şansă reală să putem avea un Guvern învestit până la Crăciun”, a declarat Barna.

El a menţionat că momentul de constituire a unei coaliţii, după alegerile parlamentare, este unul „cu multă speranţă, încredere şi energie”.

„Zilele acestea, ultimele două săptămâni, îndrăznesc să spun, au ridicat felul de a face politică în România şi spiritul pe care USR PLUS l-a adus în politică – mă bucur să constat că am reuşit să îl regăsim şi în această coaliţie, cu care venim azi în faţa dvs. prin acest acord. Este un spirit care a făcut să avem o muncă foarte serioasă şi foarte responsabilă pe ceea ce înseamnă programul de guvernare, pe care îl veţi vedea mâine”, a spus liderul USR PLUS.

De asemenea, Dacian Cioloș a atras atenția că USR PLUS a ajuns la o maturitate politică.

”Pentru USR PLUS este un moment de cotitură, să intre în politică, să își asume un mandat politic. Avem câteva zeci de primari, câteva sute de consilieri locali și județeni, avem de azi 80 de parlamentari. USR PLUS ajunge la o maturitate politică. Astăzi suntem conștienți că așteptările sunt foarte mari de la noi, în acest parteneriat. Această coaliție poate să fie un moment de cotitură și pentru România. Oamenii așteaptă de la noi să vadă o perspectivă și oportunități după această criză. Noi avem toată încrederea. Este un moment istoric, sperăm să guvernăm patru ani”, a explicat Dacian Cioloș.

”Un semnal de alarmă pentru democrația noastră”

”Perioada de tranziție post-comunistă trebuie să se încheie. Statul român are nevoie de reforme profunde pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor societății în secolul 21. Considerăm această inevitabilă transformare ca o oportunitate uriașă pentru a crește calitatea serviciilor publice și a vieții tuturor cetățenilor români, indiferent de gen, etnie, religie, vârstă, condiție socială sau locul unde trăiesc.

Programul nostru de guvernare este un plan clar de acțiune care dă substanță și direcție proiectului nostru de inovare, dezvoltare și modernizare a statului.

Înțelegem că prezența scăzută la vot este un semnal de alarmă pentru democrația noastră. Vom acționa pentru a confirma încrederea cetățenilor care ne-au votat și pentru a câștiga încrederea celor care nu au votat că o bună guvernare poate schimba în bine viața oamenilor.

Vom fi transparenți, ne vom consulta cu organizațiile societății civile, patronale, profesionale și sindicale și

vom acționa pe baza unor decizii fundamentate. Vom urmări aplicarea principiului subsidiarității, adică luăm deciziile la un nivel cât mai apropiat de cetățeni.”, se precizează în acordul de guvernare semnat între PNL, USR PLUS și UDMR.

Acordul de guvernare semnat între cele trei formațiuni politice poate fi citit în integralitatea sa AICI.