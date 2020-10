Potrivit unui studiu la nivel regional, compania este prima opțiune pentru grupurile țință tehnic și business din Cluj și ocupă locul al doilea în preferințele inginerilor și candidaților cu profil business din aria județelor Alba, Mureș, Sibiu și Hunedoara. Mai mult, Bosch este al treilea cel mai dorit angajator din județul Timiș în rândul candidaților vorbitori de limbi străine din zona de vest a țării.

Compania este recunoscută pentru dezvoltarea primei generații de senzori lambda, care contribuie la reducerea impactului pe care îl au autovehiculele asupra mediului din cauza emisiilor de CO2. În prezent Bosch a ajuns la a șasea generație de senzori de acest tip, fabrica din Blaj fiind prima fabrică Bosch care produce această generație nouă de senzori.

,,Lucrez pe acest proiect înca de începutul poveștii, mai exact, din noiembrie 2014. Până la momentul actual am produs, alături de colegii mei, peste 25 de milioane de senzori. În ultimii doi ani, spre exemplu, am atins un volum al producției de șapte și chiar opt milioane de senzori pe an. Avem gânduri mari și pentru viitor: ne dorim să producem acest tip de sensori la capacitate maximă, iar asta înseamnă antingerea unui număr de zece, până la 11 milioane de senzori produși anual.” a declarat coordonatorul echipei de producție a senzorilor de oxigen.

Creștere puternică

„Bosch a înregistrat o creştere puternică în 2019, iar compania şi-a continuat planurile de investiţii şi extindere în România, urmând o strategie centrată pe tehnologie şi inovaţie”, a declarat Mihai Boldijar, directorul general al Bosch România.

„În pofida economiei globale slabe şi a scăderii producţiei în sectorul auto, grupul Bosch a înregistrat o evoluţie pozitivă în România, în toate sectoarele de activitate, la începutul anului 2020. Cu toate acestea, din cauza crizei economice la nivel mondial generată de pandemia Covid-19, anul acesta este unul atipic chiar şi pentru Bosch. Având în vedere numeroasele variabile, nu putem oferi o prognoză pentru anul 2020 în ansamblu”, a adăugat Boldijar.

