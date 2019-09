Platforma de gaming in cloud boosteroid.com va fi in centrul atenției in saptamana gamingului ce va avea loc la București. Intre 6 si 10 noiembrie, la Palatul Parlamentului, vor fi prezentate împătimiților de jocuri pe calculator cele mai noi tehnologii si se vor lansa zeci de jocuri noi.

Boosteroid.com va aduce publicului din Romania posibilitatea de a testa live platforma sa de jocuri de la distanță.

Practic cei prezenti vor putea sa constate ca, pentru doar 9,99 euro pe luna, poti juca orice joc , precum CounterStrike, League of Legends, Call of Duty, World of Tanks, GT5 etc, doar cu un calculator normal.



Chiar si cei care detin un Mac pot sa se joace in browser cele mai populare jocuri.

Boosteroid.com va întâmpina toți participanții cu numeroase surprize, tombole, concursuri dar si cu celebra echipa boosteroid Girls! In loc sa-ti cumperi un calculator de cateva mii de euro boosteroid.com iti permite sa joci pe serverele companiei aflate la distanta.

