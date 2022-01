Actorul este total dezamăgit de situația creată la filmările pentru serialul „Vlad”. Augustin Viziru a mărturisit că personajul său a fost complet scos din scenariu pentru că nu a mai putut participa la ultimele zile de filmare. Astfel, Augustin Viziru nu a mai apărut în ultimul episod difuzat de Pro TV în data de 6 decembrie 2021. Chiar dacă acest lucru nu l-a deranjat așa de tare, ce l-a nemulțumit este că nici măcar nu a fost anunțat.

Nici măcar nu a fost anunțat

Toate problemele au plecat de la faptul că s-a îmbolnăvit de COVID-19 și a trebuit să stea în izolare. Din această cauză personajul său a fost scos din scenariu pentru că producătorii nu își permiteau să piardă o zi de filmare din cauza lui. Cu toate acesta, actorul este deranjat de faptul că nici măcar nu a fost anunțat de aceste schimbări.

„Finalul a fost unul total neașteptat. Nu vreau să îi supăr, dar m-am îmbolnăvit de Covid. Eram acasă și primesc telefon de la contracte: „Augustine, să facem plata!”. „Păi, cum să faci plata, că mai am două trei zile de filmat?”. Eu mi-am negociat să nu-mi dea banii cu țârâita, măcar să înțeleg ceva din ei. Așa am aflat că m-au scos din ultimul episod, linia personajului era scrisă complet altfel. Ce m-a deranjat este că nu am fost anunțat. Ceea ce mi s-a părut puțin ciudat, dar în același timp nu poți să pierzi o zi de filmare și să stai după mine. Totuși, cred că ar fi fost frumos să primesc măcar un telefon să mă fi anunțat cineva”, a declarat Augustin Viziru la podcast-ul lui Radu Ţibulcă.

Actorul este nemulțumit de situație

Augustin Viziru a mai spus că tratează această meserie foarte serios și se implică mereu 100%, dar este puțin frustrant atunci când nu primești același lucru în schimb.

„Eu de foarte mult timp am înțeles meseria asta și o tratez foarte serios. Eu îmi dau sufletul acolo. Eu în orice proiect joc și dacă trebuie să sar de la etajul trei și pot să îmi rup mâna, eu sar, nu am rețineri. Dau tot când filmez, pentru mine în primul rând. Când nu primești același lucru, în schimb, e puțin frustrant. Am avut atâtea dezamăgiri în viața asta, încât nu prea mă mai pișcă chestiile minore. Nu sunt foarte mulțumit de cum au pus problema cu mine”, a mai spus Augustin Viziru.