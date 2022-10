Anamaria Prodan s-a înscris la sfârșitul lunii octombrie Organizația de Tineret a partidului Alianța Pentru Patrie, condus de Codrin Ștefănescu, care l-a dat până și pe Liviu Dragnea afară din partid. Organizația este reprezentată de Oana Leonte, iar acum, inpresara sportivă, are cele mai mari visuri în politica din România.

Anamaria Prodan vrea să îi ia locul lui Klaus Iohannis în 2024: Vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile

Anamaria Prodan vrea să candideze la preşedinţia României. La doar o săptămână după ce a decis să intre în Alianța pentru Patrie, partidul fondat de Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea, Anamaria Prodan a anuțat, într-o conferință de presă, că este dispusă să candideze chiar și la președinția României, dorind astfel să îi ia locul lui Klaus Iohannis în 2024.

„Codrin Ștefănescu președintele APP care a condus țara și a numit și schimbat guverne, vocea noastră cea mai puternică, nu va candida niciodată, nicăieri. A avut posibilitatea să se numească în orice funcție, dar niciodată nu a acceptat. Iar, eu, dacă partidul consideră că sunt o voce bună și pot face niște lucruri, da, voi candida! Dacă mă întrebați acum unde, aș spune lăsați-mă să văd unde aș fi bună!”, a transmis sâmbătă, Anamaria Prodan, potrivit România TV.

Impresara a urcat rapid pe scara ierarhică din APP

Anamaria Prodan este vicepreședinte al APP şi președinte al Organizației de femei a APP, după ce a intrat în partid și implicit în politică săptămâna trecută.

„Știu că intrarea mea în politică este surprinzătoare pentru toată lumea și susținători, dar și critici ai mei! Am făcut pasul acesta pentru că propriile mele experiențe personale m-au determinat să mă aplec asupra rolului femeii în societatea românească și am constat că, deși se discută extrem de mult pe tema creșterii cotei de gen, pe tema egalității de gen, femeile, în mentalul românesc ocupă un loc infim în societate! Consider că am ajuns la maturitatea și înțelepciunea antreprenorială care îmi permit să lupt atât pentru drepturile mele, ca femeie, cât și pentru drepturile româncelor!”, a mai transmis impresara, vorbind despre posibia sa candidatură la prezidențiale.

Până una alta, aceasta transmite că este încrezătoare în acest proiect și dorește să schimbe ceva in viața femeilor din România.

„Eu cred cu toată tăria în acest proiect, prin care vreau să schimb ceva în viața femeilor din România. Știu că vor fi multe voci care-mi vor critica deciziile, dar vreau să cred că, în final, vom avea legi care să pedepsească în mod real violența domestică!”, a mai precizat Anamaria Prodan.