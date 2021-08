Bogdan Aurescu tolerează la Externe un apropiat al lui Liviu Dragnea! Lui Cezar Cătălin Marin i se aduc acuzații foarte grave.

Demnitarul ar practica inclusiv contrabada de țigări, folosindu-se de pașaportul diplomatic.

Bogdan Aurescu tolerează la Externe un apropiat al lui Liviu Dragnea! Activități dubioase la cel mai înalt nivel

Omul de casa al lui Liviu Dragnea si apropiat al lui Codrin Stefanescu, Cezar Catalin Marin a fost impus in functia de Director General Adjunct in cadrul Agentiei Internationale de Cooperare pentru Dezvoltare din MAE inca din perioada regimului PSD-ist, si este in mod inexplicabil tolerat in continuare de actualul ministru de externe Bogdan Aurescu, in pofida probitatii sale mai mult decat indoielnice.

Client fidel al revistelor de cancan, avand o viata personala extrem de tumultuoasa, Cezar Marin a considerat probabil ca a muncit prea mult in ultimii patru ani, asa incat s-a hotarat ca a venit momentul sa beneficieze de un concediu medical inca din luna mai, pentru care, in mod evident, primeste din partea RoAid o indemnizatie lunara mai mult decat generoasa, scrie flux24.ro.

Nimic in neregula pana aici, se mai imbolnaveste omul, insa ce ne facem daca in perioada respectiva, suferindul apare bine mersi distrandu-se pe retelele de socializare ale prietenilor (vezi captura realizata dintr-o filmare postata de Codrin Stefanescu cu ocazia eliberarii din inchisoare a lui Liviu Dragnea), intr-o conditie optima de sanatate, petrecand de mama focului, potrivit sursei citate.

Cezar Marin a fost și un apropiat al lui Corneliu Vadim Tudor cu care a ajuns însă să se injure în direct la tv.

Drum în Ucraina

Totusi, boala dumnealui, (care se presupune a fi grava din moment ce necesita atat de multe zile de concediu medical), nu l-a impiedicat sub nici o forma sa imprumute o masina luxoasa de la prietenul lui Amiran Dzanashvili (proprietarul cazinoului din Marriott si nasul fetitei lui) si sa conduca pana in Ucraina pentru o calatorie de afaceri, arată sursa citată.

Si asta nu e tot! La intoarcerea spre Romania, venind din Ucraina, Spionul Dandana s-a legitimat intr-o maniera ilegala la granita, folosind pasaportul diplomatic, abuzand astfel inca o data de privilegiile functiei oferite pe tava de Liviu Dragnea in schimbul unor favoruri pe care le vom detalia intr-un episod viitor.

De ce pasaportul diplomatic? Simplu. Pentru ca posesorii de pasapoarte diplomatice beneficiaza de imunitate si nu pot fi controlati, astfel incat in principiu au toate sansele sa poata intra in tara cu portbagajele pline de orice considera de cuviinta: carti, jeleuri sau bineinteles tigari de contrabanda.

Sunt deja de notorietate vizitele dese si scurte de 1-2 zile ale acestuia in Ucraina precum si tactica sa de a evita controlul vamal cu ajutorul pasaportului diplomatic. De neinteles insa este sprijinul de care inca beneficiaza la nivelul ministerului de Externe.

Sa fie oare o posibila explicatie a acestei tolerante prietenia stransa ( cu care acesta se lauda in toate mediile) a lui Marin cu sefa de cabinet a lui Aurescu, Adriana Romascan, (sotia lui Alin Romascan de la Antena 3)?

Realitatea este insa ca Marin este orice, mai putin o persoana demna de statut diplomatic si imunitate, arată sursa citată.

Condamnat la închisoare

Inselaciunea si falsul in acte nu sunt deloc straine fostului iubit al Oanei Zavoranu, acesta fiind chiar condamnat la inchisoare în 2005 pentru înşelăciune şi fals.

Potrivit site-ului instanţelor din România, Cezar Cătălin I. Marin a fost condamnat de către Judecătoria Sectorului 2 la 2 ani de închisoare, printr-o sentinţă dată pe 12.04.2005. Conform sursei citate, Cezar Cătălin I.

Marin a fost inculpat în dosarul unic 26001/3/2005 (3836/2005)deschis pe 11.01.2005 şi având ca obiect „rechizitoriu fără arestaţi de drept comun”, în care SC Itimpex SRL a fost parte civilă.

Cea care l-a condamnat pe Marin a fost judecătoarea Amalia Bontaş, acesta fiind textul sentinţei, aşa cum a fost el postat în aprilie 2005 pe site-ul Judecătoriei Sectorului 2:

”În baza art 215 al 1, 2, 3 c.p. cu aplic art 74 lit a şi 76 lit c c.p. condamnă pe inc Marin Cezar Cătălin la pedeapsă de 2 ani închisoare pt săv infracţiunii de înşelăciune. În baza art 290 c.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pt săv infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Soluție judecătorească inedită

În baza art 33 lit a şi 34 lit b c.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. În baza art 81 c.p. suspendă condiţionat executarea pedepsei pe un termen de încercare de 4 ani, în condiţiile art 82 c.p. În baza art 359 c.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispozitiilor art 83 c.p. În baza art 14, 346 c.p.p admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC ITIMPEX SRL prin rep legal şi obligă inculpatul la plata sumei de 19.000.000 lei cu titlu de desp civile.

În baza art 14, 445 c.p.p. dispune anularea delegaţiei şi a contractului de închiriere nr. 1261/3.12.1999. Obligă inculpatul la plata sumei de 4.000.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare”.

După cum se vede, Cezar Cătălin Marin a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, dar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au făcut recurs la Tribunalul Bucureşti.

Iar instanţa superioară vine cu o soluţie cel puţin inedită: menţine condamnarea la închisoare dictată de judecătorie, dar o reduce de la 2 ani la…15 zile.

”Infractor la conducerea unei instituții publice”

Astfel, pe 14.09.2005, magistraţii Tribunalului Bucureşti au dat următoarea soluţie: „Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti, împotriva sentinţei penale nr.627/12.04.2005 pronunţată de Judecătoria Sector 2 Bucureşti: Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi în fond rejudecând: În baza art. 290 Cod penal cu aplic. art. 74 lit. şi 76 lit. e Cod penal condamnă pe inculpatul Marin Cezar Cătălin la 15 zile închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privata. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

În baza art. 192 al. 3 Cpp. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu recurs în 10 zile de la comunicare ptr. inculpat şi partea civilă”.

Ce cauta un astfel de infractor dovedit la conducerea unei institutii publice in conditiile in care singura lui “calitate” este aceea de a fi fiul fostului general comunist, Ion Marin, apropiat al lui Ion Iliescu?

El este acuzat de legaturi ilicite cu Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu, dar și de infractiuni demne de un veritabil interlop, potrivit sursei citate.