Un bărbat a făcut o dezvăluire șocantă la Acces Direct. Martorul susține că a văzut-o pe Luiza în Italia, într-o zonă în care fetele se prostituau. Potrivit acestuia, Luiza era pe stradă, în localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza.

„Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21:10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza. Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru.Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă.

Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era! Şi am zis că nu greşesc. Şi avea înălţimea 1.60, în jur de 62-63 de kilograme. Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte, care erau oprite, că era o coloană mare. Dar ea era foarte speriată, se uita în stânga, în dreapta, în faţă, în spate. Am fost la poliţie şi poliţia a zis: „Dacă Ambasada şi Consulatul Român nu au dat-o dispărută, în statul nostru, noi nu putem să intervenim”, a povestit martorul în emisiunea Acces Direct.

Mama Luizei susține în continuarea că fata sa nu este moartă, ci a fost dată pe mâna unei rețele care se ocupă cu traficul de persoane.

