Liderii PNL, reuniţi marţi seară în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN), au discutat despre criza politică, fără a lua însă o decizie prin vot, au declarat surse participante la reuniune. Potrivit acestora, la discuţiile de miercuri cu Dacian Cioloş, liberalii vor pleca de la premisa exprimată public de Florin Cîţu încă de luni seară: USR să-şi caute o majoritate alături de PSD şi AUR, partidele care au demis guvernul prin moţiune de cenzură.

”Mâine (miercuri) va avea loc o discuţie în patru – Cîţu, Kelemen, Pambuccian şi Cioloş -, urmând ca ulterior preşedintele PNL să aibă o nouă reuniune doar cu omologul său de la UDMR şi cu liderul minorităţilor, fără participarea lui Dacian Cioloş”, au mai explicat sursele citate pentru News.ro.

O singură persoană participantă la discuţie, Dan Meran, liderul PNL Sector 5, a spus că firesc ar fi ca PNL să refacă coaliţia cu USR şi UDMR, dar cu un premier liberal, au mai precizat sursele citate.

Potrivit acestora, Florin Cîţu le-ar fi spus membrilor BPN că Ludovic Orban ar trebui să revină la sentimente mai bune şi a promis că îi va da un telefon în acest sens.

În ceea ce priveşte înlocuitorul lui Orban la şefia Camerei Deputaţilor, BPN a decis prin vot ca, în cazul în care acesta va demisiona miercuri din funcţie, Florin Roman să fie susţinut ca preşedinte interimar.

Cioloș se va întâlni cu Cîțu și Hunor

Dacian Cioloș, Florin Cîțu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR) se vor întâlni mâine pentru a încerca să formeze o nouă majoritate guvernamentală. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru se așteaptă „la orice” în urma acestei discuții.

Dacian Cioloș se așteaptă „la orice” de la discuția cu Florin Cîțu (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR) despre formarea unei noi majoritati guvernamentale. Acesta consideră că cel mai înțelept este să știe din timp dacă foștii aliați mai vor sau nu să continue împreună.

„PNRR-ul l-am asumat politic impreuna, partidele din coalitie, nu ar trebui sa fie probleme. Cat despre masurile legat de criza Covid si criza preturilor la energie, avem si noi cateva idei, sunt convins ca au si ei. De aici vreau sa incepem discutia, daca exista vointa politica sa continuam acest proiect si pe urma sa vedem cum putem face. Eu ma astept la orice.

Ma astept la orice varianta, important e sa incepem aceasta discutie. Lumea spune ca suntem in criza, ca avem nevoie de claritate, deci cu cat mai repede clarificam, cu atat mai bine. Daca incepem o discutie e deja un lucru bun si in urmatoarele zile ne putem organiza sa finalizam aceste discutii. Daca nu exista intentia de a continua, cel putin lucrurile vor fi clare si noi pe partea noastra vom decide ce vom face in continuare”, a declarat Dacian Cioloș.