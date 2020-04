Gigi Becali a transmis, în direct la Digi Sport, că a mai primit o ofertă pentru Florinel Coman, dar din partea altui club, unul din Europa. Cu toate că nu ştie despre ce echipă este vorba, Becali a transmis că bate palma doar pentru 10 milioane de euro.

Anunţul lui Becali

”Coman? Coman are ofertă din America, ăia scriu că s-ar fi înțeles, nu știu, aștept un răspuns din partea lor. Dar, azi am primit o altă ofertă, din Europa. Au spus că ar da opt milioane de euro și 10% dintr-un viitor transfer, dar eu am zis nu. Eu am cerut 10 milioane de euro și un procent de 20% și banii să-i dea pe toți acum. Eu vă zic cum se întâmplă, dar Dumnezeu o să facă”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

„Salariul nu e rău deloc, dar nu pleacă sub 10 milioane!”, a mai spus Becali, după ce Florinel Coman s-ar fi înţeles cu cu clubul american Orlando. Se pare că americanii ar fi oferit 9 milioane de euro pentru jucătorul de 22 de ani care ar urma să primească un salariu de 1 milion de euro pe an.

Reacţia lui Helmut Duckadam

Aflat în studioul emisiunii Fotbal Club, preşedintele de imagine de la FCSB, Helmut Duckadam, a comentat posibilul transfer.

„Mie îmi place America, e interesantă. Decât în Spania la o echipă mică unde să nu joci cum au mai păţit alţii, mai bine în America. Orlando e un oraş frumos, e aproape de Miami. Salariul nu e rău, nu e rău deloc. Va fi greu fără el, fără Man, dar asta e viaţa. Dacă e o ofertă bună, îi dai drumul în perioada asta. Dar nu sub 10 milioane de dolari, este tânăr, mai poate creşte,” a explicat Helmut Duckadam.