Prezentatoarea TV, Simona Gherghe, a mărturisit că a trăit recent una dintre cele mai mari dezamăgiri. Într-o postare pe contul ei de socializare ea le-a vorbit urmăritorilor despre unul dintre cele mai grele momente pentru ea.

Una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții sale

„Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că, în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu. Te dau afară. Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea. Libertatea să spui ce gândești. Să luptați pentru asta! E poate cea mai importantă lecție pe care să le-o dați copiilor voștri”, le-a spus Simona Gherghe fanilor săi.

În continuare ea le-a explicat fanilor despre ce este vorba mai exact. În acest sens a precizat că nu s-a referit la emisiunea pe care o prezintă, ci o colaborare din viața privată.

„Situația povestită mai devreme e legată de o colaborare din viața noastră privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta.”, a mai spus Simona Gherghe.

Cum și-a început cariera în televiziune

În urmă cu ceva vreme, prezentatoarea TV a povestit cum și-a început cariera în televiziune, domeniu la care nici nu se gândea atunci, fiind foarte atașată de radio, acolo unde și lucra.

„Așa a început povestea mea de iubire cu televiziunea. Aveam 23 de ani și am dat această probă, la postul local afiliat Antenei 1. Lucram în radio, un loc pe care îl iubeam și despre care credeam că mă va scoate la pensie. Genul ală de rezoluții definitive, specifice tinerilor … Prietenul meu de atunci m-a dus să dau această probă în care nu am crezut deloc.

În definitiv, eu iubeam radioul și știam că nu sunt telegenică, pentru că așa mi se spusese cu vreo doi ani înainte, tot la un concurs pentru prezentatori de știri. Ei bine, se pare că m-am înșelat. Oamenii m-au plăcut. Așa avea să înceapă povestea pasiunii mele, de mai bine de 20 de ani … Restul e istorie. Istoria mea personală”, a povestit Simona Gherghe.