Doliu în lumea televiziunii! Roger Pearce, directorul tehnic al postului de televiziune ITV, a decedat la vârsta de 65 de ani. Acesta și-a pierdut viața în Qatar, fiind al treilea reprezentant mass-media care a murit în timpul Cupei Mondiale de Fotbal FIFA din Qatar. Grant Wahl şi Khalid al-Misslam se numără printre jurnaliștii care și-au pierdut viața în timpul Cupei Mondiale de Fotbal FIFA din Qatar.

Roger Pearce a decedat în camera sa de hotel, la data de 21 noiembrie 2022, după meciul de fotbal dintre Statele Unite ale Americii și Ţara Galilor, scor 1-1, informează ziarul francez Le Figaro.

Roger Pearce a fost angajat timp de 43 de ani la ITV şi urma să se pensioneze pe data de 31 decembrie 2022. Mark Pougatch, prezentator postului ITV Sports, a anunțat luni, 12 decembrie 2022, decesul lui.

„Avem niște vești foarte groaznice de oferit de aici, în Qatar. Roger a fost o personalitate foarte cunoscută și respectată în domeniul televiziunii sportive. Pentru ITV, el a fost o parte esențială a planificării logistice și a livrării Cupelor Mondiale de Rugby, Cupelor Mondiale de Fotbal și Campionatelor Europene, printre alte evenimente sportive. A fost total angajat, profesionist, fermecător și foarte popular; va fi dor de atât de mulți oameni din afaceri și acasă. A avut întotdeauna un zâmbet pe buze și a lăsat un zâmbet pe buze”, a declarat, luni, Mark Pougatch, relatează Mayor Tunes Media.

În urma decesului său, persoanele care au avut ocazia să îl cunoască au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

„Am lucrat sub conducerea lui Roger în timp ce era în acel rol. A fost cel mai amabil, cel mai deschis la minte, cel mai corect la minte și cel mai amuzant supraveghetor pe care l-am avut vreodată. Îndurerat să afle că a murit pe neașteptate în Qatar, unde lucra ca Director Tehnic ITV Sport pentru cea mai recentă Cupă Mondială. RIP Big Man”, a scris, recent, Steve Hammal pe contul său de Twitter. (Steve Hammal este regizor, cameraman și fotograf independent. A căpătat peste 20 de ani de experiență la ITV și la BBC.)

I worked under Roger Pearce when he was ITV Meridian’s Technical Director. He was the kindest, most affable, fair-minded and funny boss I ever had. Gutted to hear he passed away suddenly in Qatar on his latest World Cup as ITV Sport Technical Director. RIP Big Man 😥

— Steve Hammal (@hammal6474) November 21, 2022