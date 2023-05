Doliu imens în lumea fotbalului. Un portar de renume a încetat din viață. Este vorba de legendarul portar mexican Antonio ”Tota” Carbajal. El a fost primul fotbalist care a jucat la cinci Cupe Mondiale.

Antonio ”Tota” Carbajal a decedat, marţi, la vârsta de 93 de ani, în oraşul Leon (centrul Mexicului).

”S-a îmbolnăvit săptămâna trecută, (…) viaţa lui ‘Tota’ s-a încheiat” marţi dimineaţa, a declarat, pentru AFP, Antonio Moreno, directorul International Soccer Hall of Fame.

Simbol al fotbalului mexican şi mondial

”Antonio Carbajal este un simbol al fotbalului mexican şi mondial, pentru că este primul om care a disputat cinci Cupe Mondiale, a fost pe teren la toate cinci”, a precizat Moreno.

De altfel, Antonio Moreno, directorul International Soccer Hall of Fame, a fost mereu în contact cu fostul fotbalist şi cu familia acestuia.

Antonio Carbajal, cu 47 de selecţii pentru Mexic, a participat la Cupele Mondiale din 1950 (Brazilia), 1954 (Elveţia), 1958 (Suedia), 1962 (Chile) şi 1966 (Anglia).

Carbajal a fost dorit de Real Madrid

Ulterior, recordul său a fost egalat de germanul Lothar Matthaeus, italianul Gianluigi Buffon, argentinianul Lionel Messi, portughezul Cristiano Ronaldo şi compatrioţii săi mexicani Rafael Marquez, Guillermo Ochoa şi Andres Guardado.

Carbajal a dezvăluit că fost dorit de Real Madrid între 1950 şi 1954, dar nu a părăsit niciodată campionatul mexican, petrecându-şi cea mai mare parte a carierei la Club Leon.

Doliu este și în România! Carol Haidu, fostul portar al Stelei, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. În perioada petrecută la Steaua, Haidu a câștigat cinci Cupe ale României și un titlu de campion în sezonul 1967-1968.

Un accident la picior l-a scos din joc

Carol Haidu a jucat la juniorii Luceafărului Brașov, apoi la seniori la Steagul Roșu Brașov în perioada 1961-1965. Apoi, s-a transferat în Ghencea. În perioada petrecută la Steaua, Carol Haidu a câștigat cinci Cupe ale României și un titlu de campion în sezonul 1967-1968.

El a fost nevoit să se retragă la vârsta de doar 32 de ani, din cauza unei accidentări la picior. Carol Haidu a fost călcat de tramvai și i-au fost retezate degetele de la picior. El a fost și antrenor la juniorii Stelei unde l-a avut ca elev, printre alții, pe Cosmin Olăroiu.

„Mă duceam la medic și când am coborât din tramvai am alunecat pe refugiu si mi-a ajuns piciorul sub tramvai până la genunchi. Vatmanul a pornit și nu am reușit să-l trag pe tot și mi-a retezat degetele”, a povestit, atunci, Carol Haidu.