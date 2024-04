Doliu în lumea fotbalului! Fostul portar Florin Oprea, titular al echipei Universitatea Craiova în sezonul 1973-1974, în care alb-albaștrii au cucerit primul lor titlu din palmares, a murit marți, pe 23 aprilie.

Tristul anunț a fost făcut pe pagina de Facebook a clubului.

Florin Oprea s-a născut pe 2 ianuarie 1948. A fost portarul echipei Universitatea Craiova între anii 1967 și 1975, după care și-a continuat cariera la Dinamo Slatina.

A avut, de asemenea, șase apariții în echipa națională Under-23 a României, conform informațiilor furnizate de Agerpres.

Amintim că fotbalul mondial a suferit recent o pierdere. Arsenal Football Club din Premier League a comunicat că fostul său președinte, Sir Chips Keswick, a încetat din viață. Aceasta s-a întâmplat în ziua de vineri, 19 aprilie.

Sir Chips Keswick avea 84 de ani. Agenția DPA menționează că el a fost președintele clubului timp de 7 ani, până la demisia sa în 2020.

Arsenal Londra a declarat că a participat la Liga Campionilor și a câștigat Cupa Angliei de trei ori în timpul mandatului lui Sir Chips Keswick.

Clubul subliniază că Sir Chips Keswick a fost întotdeauna un susținător dedicat al echipei și a fost prezent pe stadion toată viața sa, chiar și după ce a renunțat la funcția de președinte.

Keswick a făcut parte din consiliul de administrație al lui Arsenal din 2005. A preluat funcția de președinte în 2013, când a urmat lui Peter-Hill Wood.

În timpul mandatului său de președinte, echipa Arsenal a câștigat Cupa Angliei de trei ori, conform informațiilor furnizate de sursa menționată.

Everyone at the Club is deeply saddened to hear about the passing of Sir Chips Keswick.

Sir Chips’ time at Arsenal spanned 15 years in which he served as both a board member and Chairman.

May he rest in peace ❤️

— Arsenal (@Arsenal) April 19, 2024