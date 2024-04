Gruparea din Premier League a informat că fostul preşedinte al clubului englez de fotbal Arsenal Londra, Sir Chips Keswick, a încetat din viaţă. S-a întâmplat în ziua de vineri, 19 aprilie.

Sir Chips Keswick avea 84 de ani. Agenția DPA amintește că el a deţinut funcţia de președinte al clubului timp de 7 ani, până când a demisionat în 2020.

Arsenal Londra a transmis că a evoluat în Liga Campionilor şi a câştigat Cupa Angliei de trei ori ori în perioada în care Sir Chips Keswick a fost președinte.

A fost toată viaţa sa suporterul fidel al „tunarilor” şi a fost mereu prezent pe stadion chiar şi după ce nu a mai îndeplinit funcţia respectivă, subliniază clubul.

Keswick s-a aflat în consiliul director al lui Arsenal din 2005. El a devenit preşedinte în 2013, când i-a succedat lui Peter-Hill Wood.

