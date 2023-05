A murit Carol Haidu, fostul portar al Stelei…

Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani și a fost înmormântat săptămâna trecută.

Originar din Râșnov, Carol Haidu a jucat la juniorii Luceafărului Brașov, apoi la seniori la Steagul Roșu Brașov în perioada 1961-1965. Apoi, s-a transferat în Ghencea.

În perioada petrecută la Steaua, Carol Haidu a câștigat cinci Cupe ale României și un titlu de campion în sezonul 1967-1968.

Acesta a fost nevoit să se retragă la vârsta de doar 32 de ani, din cauza unei accidentări la picior. A fost apoi, pentru o perioadă, antrenor la juniorii Stelei unde l-a avut ca elev, printre alții, pe Cosmin Olăroiu.

Deși numele lui se leagă de clubul din Ghencea, Steaua a uitat în totalitate de Carol Haidu. Roș-albaștrii nu au publicat nici pe site-ul oficial, nici pe rețelele sociale niciun mesaj de rămas-bun pentru fostul portar.

Carol a trecut printr-o dramă: Am alunecat pe refugiu si mi-a ajuns piciorul sub tramvai până la genunchi

Spre finalul vieții sale, Carol Haidu a trăit cu adevărat o dramă. La vârsta de 73 de ani, a fost călcat de tramvai și i-au fost retezate degetele de la picior.

„Mă duceam la medic și când am coborât din tramvai am alunecat pe refugiu si mi-a ajuns piciorul sub tramvai până la genunchi. Vatmanul a pornit și nu am reușit să-l trag pe tot și mi-a retezat degetele”, a povestit, la acea vreme, Carol Haidu.

Pe lângă această nenorocire, Carol Haidu avea o viață grea. Acesta a fost surprins de mai multe ori în Parcul Tineretului din Capitală, înotând în lac și fiind îmbrăcat într-un șort vechi. Oamenii care îl vedeau frecvent îl mai ajutau cu mâncare.

Fostul portar chiar declarase că este trist că Steaua, clubul lui de suflet, l-a uitat.

„Nu am cerșit la nimeni ajutor până acum. Sunt mâhnit că cei de la Steaua m-au uitat. M-aș duce la Gigi Becali, în Pipera, dar ce să-i zic, că sunt sărac, că vreme de 10 ani mi-am dat sufletul pentru echipa asta?”, spunea Carol Haidu.

Carol a primit gol la meciul Portugalia – România din 1965

Carol Haidu a strâns și cinci meciuri la echipa națională a României, în perioada 1965-1966.

Între buturile primei reprezentative, Carol Haidu a încasat gol doar de la, fostul mare fotbalist portughez, Eusebio. A fost un meci Portugalia – România, disputat la Lisabona, în anul 1965.

A fost 2-1 pentru Portugalia și singurul meci în care Carol Haidu a încasat goluri la națională, ambele de la Eusebio.