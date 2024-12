Bolojan, întrebat dacă Marcel Ciolacu e cea mai bună variantă de premier: Cred că nu spectacolul vă interesează

Duminică seară, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă Marcel Ciolacu reprezintă cea mai potrivită alegere pentru funcția de premier. În răspunsul său, Bolojan a explicat că, având în vedere aritmetica parlamentară, fiecare partid are o pondere specifică, iar PSD, deținând cea mai mare pondere în actuala coaliție, și-a exercitat dreptul de a face propunerile corespunzătoare. Aceasta, a subliniat el, este realitatea situației.

Întrebat din nou dacă Marcel Ciolacu este cea mai potrivită opțiune pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a subliniat importanța respectului între partenerii din coaliție pentru a asigura stabilitatea necesară în țară. Deși a recunoscut că ar putea avea propriile opinii, el a accentuat că prioritare ar trebui să fie stabilitatea și buna guvernare, nu spectacolul mediatic.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică că prioritatea principală este ca România să beneficieze de un Guvern stabil, subliniind că guvernele minoritare sunt vulnerabile și mai puțin eficiente.

Întrebat de jurnaliști despre motivele cedării Ministerului Dezvoltării, Ilie Bolojan a declarat că a luat decizii corecte pentru binele țării, evitând să intre în detalii despre negocierile din cadrul coaliției, din respect pentru România.

„Cel mai important lucru este ca România să aibă un Guvern stabil, nu guverne minoritare, pentru că ele sunt vulnerabile şi ele nu dau, pe bună dreptate, senzaţia de stabilitate, de predictibilitate, lucruri de care avem absolută nevoie în această criză să spunem politică în care ne găsim, în această posibilă criză bugetară în care am putea intra dacă nu am avea un Guvern stabil, şi eu cred că am luat nişte decizii responsabile. E mai puţin important dacă un partid are un minister sau altul, este important ca acolo unde are miniştri să îşi gestioneze cu profesionalism activitatea şi să demonstreze că interesul public este cel care primează”, a spus Bolojan.