Apar noi dezvăluiri incendiare despre Fulgy, fiul Vioricăi şi a lui Ioniţă de la Clejani.

Tânărul în vârstă de 23 de ani a generat un adevărat scandal, după ce a fost prins sub influenţa substanţelor interzise la volan, iar ulterior a fost arestat. Fulgy a dat vina pe testul pozitiv la canabis pe Alex Velea şi pe artiştii de la Golden Boy Society, spunând că el doar ar fi inhalat ce consumau aceştia în studio.

După toate aceste întâmplări, se pare că tânărul a fost internat într-o clinică de psihiatrie, pentru a primi îngrijirile necesare.

Iată însă că în apărarea lui Fulgy sare şi Samuel Costache, cel care i-a stat alături de multe ori pe post de bodyguard. Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Costache povesteşte câţi bani arunca fiul Clejanilor prin cluburi, dar şi ce fel de comportament avea acolo.

Samuel Costache a mai povestit că au existat momente atunci când unele persoane încercau să-l atragă pe Fulgy în lumea viciilor, însă el a intervenit prompt de fiecare data, pentru ca asta să nu se întâmple.

“Au mai încercat unii băieți să-l atragă cu ceva și eu, când simțeam că i se întâmplă ceva, interveneam imediat. Mie chiar îmi pare rău că a ajuns în anul ăsta la spital, la psihiatrie și chiar îmi doresc să iasă cât mai repede.

Tot timpul stăteam lângă el și nu veneau dealeri de droguri. Am fost o singură dată la el acasă și m-am simțit foarte bine cu el, nu a avut un comportament ciudat. Am băut suc, am ascultat muzică”, a mai declarat bodyguard-ul.