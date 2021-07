Fulgy surprinde pe toată lumea! Fiul Clejanilor l-a visat pe Iisus Hristos. Ce i-ar fi spus Mântuitorul?

Recent, fiul Clejanilor a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare el și cu o icoană. La fotografia respectivă, Fulgy a adăugat și un text în care povestește că l-a visat pe Iisus Hristos.

Potrivit fiului Clejanilor, Mântuitorul i-ar fi spus să lupte cu mândria deoarece aceasta este boala secolului XXI.

Sursă fătă: wowbiz.ro

În weekend, Fiul Clejanilor a sunat la 112 și a spus că familia sa îl sechestrează.

„Am chemat Poliţia, pentru că sunt sechestrat şi şantajat de către familia mea. Vreau să am o viaţă liberă, am dreptul la viaţă, oameni buni. Nu mă droghez, nu beau. Vreau să mă duc la prietena mea, am 23 de ani”, a spus Fulgy, la un post de televiziune.