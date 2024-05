Carmen Tănase, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, are mai multe probleme de sănătate. Ea a explicat în cadrul unui podcast că tușește de mai multe zile și stă „praf” cu spatele.

Marea actriță spune că stă mereu cocoșată, iar spatele i s-a strâmbat. În urma unei vizite la medic, ea a aflat că are atât scolioză, cât și cifoză.

„Tușesc de câteva zile. Cu spatele sunt rău, praf, intervenția a fost ceva peste, un bonus, eu m-am dus pentru ceva și au descoperit altceva. Problema pentru care m-am dus nu s-a putut rezolva, pentru că sunt strâmbă din copilărie și acum, cu bătrânețea, s-a strâmbat și mai rău. Am scolioză și mai nou am și cifoză, pentru că stau cocoșată”, a declarat marea actriță, în cadrul unui podcast moderat de Bursucu .

De asemenea, ea a vorbit și despre viciile sale. Marea actriță a recunoscut că are doar două „plăceri vinovate”. Este vorba despre țigări și cafea.

Chiar dacă știe că nu îi fac bine, marea actriță a ținut să sublinieze că nu va renunța la ele sub nicio formă.

Amintim că actrița este implicată în multe proiecte. Atunci când nu urcă pe scena de la teatru joacă în mod sigur într-un film.

Acest lucru o împiedică, în general, să doarmă mai multe ore pe noapte.

Chiar și în momentele când ajunge târziu acasă, ea spune că nu poate adormi imediat.

Ea spune și că a ținut diete de la 30 de ani, dar nu multe au ajutat-o. Motivul este unul simplu. Chiar dacă reușea să slăbească, se îngrășa rapid la loc.

Totuși, a reușit recent să scape de 10 kilograme și nu vrea să se oprească aici.

„Nu am ținut dietă toată viața, am început să mă îngraș după ce m-am îmbolnăvit de tiroidă. De pe la 30 și ceva de ani am ținut toate dietele posibile și imposibile. Am slăbit și apoi m-am îngrășat la loc. Acum am slăbit 10 kilograme, ce să mai zic, dar mai trebuie, însă nu vreau să mă usuc acum să-mi cadă și fața”, mai spune aceasta.