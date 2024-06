Monica Pop a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă și despre cum ar funcționa mai bine sistemul medical din România. Printre altele, ea spune ce strategie a adoptat cu cancerul, de care suferă de peste 10 ani.

Renumitul medic din România a subliniat că oricine își dorește să fie sănătos. Din păcate, ea nu are în momentul de față cea mai bună stare fizică. Amintim că a suferit 6 intervenții chirurgicale din cauza cancerului de colon.

De asemenea, ea spune că tratamentul continuă.

Medicul a fost întrebat în interviul pentru sursa menționată și dacă are vreun vis pe care nu l-a îndeplinit până în momentul de față. Astfel, ea a spus că ar fi vrut să facă și facultatea de Drept.

Al doilea vis, tot neîmplinit, a fost să-și crească nepotul, spune ea.

„Sunt două lucruri pe care mi-aș fi dorit să le înfăptuiesc. Primul a fost să fac și facultatea de Drept. Am fost 10 medici în familie iar mie îmi plăcea să chiulesc de la ortopedie și să mă duc la tribunal pentru completele penale. Ascultam, îmi plăcea enorm. În capul meu îmi făceam propriile pledoarii iar, uneori, se întâmpla ca avocatul să pledeze ca în gândurile mele. Când am vrut să mă înscriu la Drept am primit numirea de director și am renunțat.

Iar al doilea vis, tot neîmplinit, a fost să-mi cresc nepotul, pe fiul verișoarei mele. Una din cele mai apropiate ființe din viața mea a fost Dana, verișoara mea, medic și ea. Avea 49 de ani când a murit din cauza unui cancer. Avea doi copii, o fată de 18 ani și un băiat de 13. Tatăl băiatului nu a fost, însă, de acord ca el să vină să locuiască la mine.