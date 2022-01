Boala cruntă de care suferă Nea Mărin! Medicii i-au pus un diagnostic dur

Chiar el este cel care a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă și prima oară le-a expus publicului pe vremea când filma pentru emisiunea ”Poftiți pe la noi”. Atunci, una dintre vedetele care participau la emisiune era Bianca Drăgușanu, cea care a acuzat dureri mari de gât, panicându-se foarte tare.

La momentul respectiv, Nea Mărin nu s-a lăsat impresionat de durerile vedetei și a mărturisit că el este mai bolnav decât ea și că a ajuns să scuipe sânge.

”Mai bolnav sunt eu. Maine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, declara Nea Mărin la acea vreme.

Nea Mărin nu a avut voie să vorbească

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos, Nea Mărin a povestit că a mers și și-a făcut analizele, iar în urma unei radiografii la plămâni a aflat că are o problemă în zona laringelui și a faringelui. Medicii i-au interzis să mai vorbească timp de o săptămână.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani”, povestește Nea Mărin în emisiunea ”Xtra Night Show”.

El a adăugat că mănâncă sănătos și că este nevoit să țină regim, subliniind că nu a mâncat carne de porc timp de 18 ani.

”Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou”, povestea Nea Mărin.

Nea Mărin nu a fost ocolit de COVID

Printre vedetele din România care s-au infectat cu coronavirus se numără și Nea Mărin. El povestea, în septembrie, 2020, cum se simte după infectare.

Atunci, el spunea că se simte foarte bine și că a descoperit că are COVID după ce a făcut un test, în contextul în care un alt coleg de-al lui a fost găsit pozitiv.

”Mă simt foarte bine, n-am nicio chestie, n-am avut decât duminica trecută o temperatură de 38 şi de atunci nu am avut nimic. Dar s-a infectat un coleg de-al nostru, am zis să mă testez şi eu, m-am testat, sunt pozitiv.

Am venit ieri la Matei Balş, la camera de gardă, m-am internat, sunt foarte bine. Analizele sunt bune. Mi s-a spus că luni o sa fac un CT şi dacă nu sunt modificări, o să plec acasă luni sau marţi, să mă izolez ca şi ceilalți la domiciliu”, spunea Nea Marin.

El a contactat virusul în timp ce filma pentru o emsiune care va apărea anul viitor. Momentul s-a petrecut la mare, vedeta intrând în contact cu mai mulți fani.

„Am purtat masca de dimineaţa până noaptea, am şi filmat cu viziera pe faţă. Cred că am pierdut totul de sub control la mare. Acolo, în zona aceea, erau mulţi copii care se apropiau de noi să le dăm autografe, să facă poze cu noi. Eu, crezând că aceşti copilaşi nu sunt infectaţi, am pus mâna pe unul din ei. Pe plajă m-am simţit în pericol, chiar şi pe stradă, pe unde filmam, copiii se adunau grămadă după noi”, a adăuga Nea Marin.