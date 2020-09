Este tensiune maximă la Antena 1 după ce o super vedetă a fost confirmată cu noul coronavirus. Aceasta tocmai filma noul sezon al unei producţii tv. Este vorba de Nea Mărin care a povestit la un post de televiziune cum se simte.

„Mă simt foarte bine, n-am nicio chestie, n-am avut decât duminica trecută o temperatură de 38 şi de atunci nu am avut nimic. Dar s-a infectat un coleg de-al nostru, am zis să mă testez şi eu, m-am testat, sunt pozitiv.

Am venit ieri la Matei Balş, la camera de gardă, m-am internat, sunt foarte bine. Analizele sunt bune. Mi s-a spus că luni o sa fac un CT şi dacă nu sunt modificări, o să plec acasă luni sau marţi, să mă izolez ca şi ceilalţi la domiciliu”, a povestit Nea Marin.

El a contactat virusul în timp ce filma pentru o emsiune care va apărea anul viitor. Momentul s-a petrecut la mare, vedeta intrând în contact cu mai mulți fani.

„Am purtat masca de dimineaţa până noaptea, am şi filmat cu viziera pe faţă. Cred că am pierdut totul de sub control la mare. Acolo, în zona aceea, erau mulţi copii care se apropiau de noi să le dăm autografe, să facă poze cu noi. Eu, crezând că aceşti copilaşi nu sunt infectaţi, am pus mâna pe unul din ei. Pe plajă m-am simţit în pericol, chiar şi pe stradă, pe unde filmam, copiii se adunau grămadă după noi”, a adăugat Nea Marin.

Toate vedetele care au intrat în contact cu acesta au intrat în izolare la domiciliu și așteaptă rezultatul testului de coronavirus. Este vorba de Alex Velea, Speak și iubita lui, Ștefania, pe lângă ceilalți angajați. Nea Marin a declarat că se teme că odată cu începerea noului an școlar, nepoții săi vor fi în mare pericol.