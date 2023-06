Alex Leonte, nepotul lui Nea Mărin, a dezvăluit, luna trecută, că îndrăgitul coregraf și-ar fi depus deja dosarul de pensionare, deoarece a ajuns la vârsta de 65 de ani. Cu toate acestea, nepotul său a dezvăluit că Nea Mărin este încă activ și nu se va lăsa de meserie prea curând.

Nea Mărin și-a depus dosarul de pensie

„El iese la pensie, teoretic. Practic, niciodată nu o să iasă. Într-adevăr, a făcut vârsta de pensionare, vedem mai departe ce are de făcut. Dosarul l-a depus, deci iese la pensie, e OK. E blând cu concurenții.

Unchiul meu e perfecționist, în general. Fiind berbec, nu exista să nu facă totul să fie ață atunci când avea un spectacol.

Dacă nu era ață, era jale. Mâncai jar la propriu, nu altceva. Bineînțeles că avem amintiri și cu nuiaua, lucruri care se petrec și în ziua de astăzi. Acesta este el, acesta este felul lui de a fi, noi îl iubim extraordinar de mult și îl apreciem”, a spus anterior Alex Leonte.

Liviu Vârciu nu vrea să se despartă de Nea Mărin

Faptul că Nea Mărin nu va pleca din televiziune a fost confirmat și de către Liviu Vârciu. Toată lumea știe că cei doi sunt foarte apropiați, Nea Mărin fiind ca un al doilea tată pentru Liviu.

„Nea Mărin nu va ieși niciodată la pensie! Nu e în felul său de a fi! În plus, ia gândiți-vă cum ar fi lumea asta fără nea Marin. Am fi toți sau mulți dintre noi prea leneși, oameni care am uitat să ne dăm jos din pat până la o anumită oră din zi. Or, asta pentru mine e ceva de negândit! Avem multă nevoie de el!

Nea Marin e ca un al doilea tată pentru mine! Nu m-am ascuns niciodată în privința asta și o știe o lume întreagă. Așa cum s-a scris viața între noi, îl simt ca pe un adevărat părinte. Îmi doresc foarte tare ca în toamnă să mai filmăm un nou sezon din emisiunea noastră comună, cea în care ne simțim atât de bine, deși facem o groază de trăznăi, ”, a spus Liviu Vârciu.

Cu toate că relația loe este extrem de apropiată, Liviu Vârciu a mărturisit că nu va mai împrumuta niciodată bani de la Nea Marin.

„Cât a fost până acum mi-a ajuns! Dacă aș repeta povestea aș arăta că deși am vârsta pe care o am nu am înțeles mare lucru de la viață și nu am reușit încă să fac în așa fel încât să-mi întrețin singur copiii. Într-un fel aș arăta lumii că nu am nimic în cap, adică exact contrariul a ceea ce-mi doresc!”, a mai dezvăluit Liviu Vârciu pentru Playtech Știri.