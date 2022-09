Nea Mărin, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de la televizor, a reușit să îi atragă pe telespectatori prin felul lui simplu și prin carismă. Chiar dacă mereu este plin de energie, are și el probleme de sănătate la fel ca orice om.

Chiar dacă au și momente tensionate la televizor, Liviu Vârciu și Nea Mărin au o prietenie aparte, în special datorită emisiunilor în care au fost implicați împreună.

Nea Mărin s-a operat de apendicită

La 64 de ani, Nea Mărin a ajuns pe mâna medicilor, după cum a anunțat pe Instagram prietenul său Liviu Vârciu în stilul său caracteristic. Plin de umor Liviu a spus că Nea Mărin s-a operat de apendicită, dar acum se simte bine.

„Dragilor, vă dau o veste bună și una rea. Nea Mărin s-a operat de apendicită la 64 de ani, are apendicita la fel de a naibii cum e el. A stat în el până la vârsta de 64 de ani, e okay, e în regulă”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Cu o carieră de mulți ani în televiziune, Nea Mărin a avut în ultima vreme și alte probleme de sănătate. Chiar el este cel care a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă și prima oară le-a expus publicului pe vremea când filma pentru emisiunea „Poftiți pe la noi”.

„Maine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge”, declara Nea Mărin la acea vreme.

Boala de care suferă Nea Mărin

Invitat ulterior la emisiunea lui Dan Capatos, Nea Mărin a povestit că a mers și și-a făcut analizele, iar în urma unei radiografii la plămâni a aflat că are o problemă în zona laringelui și a faringelui. Medicii i-au interzis să mai vorbească timp de o săptămână.

„N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani”, a povestit Nea Mărin în urmă cu ceva vreme.

Cu toate acestea, el susținea că are un stil de viață sănătos și nu ar putea să se abată de la stilul său de viață. El a împărtășit ce mănâncă de obicei pe parcursul unei zile.

„Dimineața, la trezire, beau un pahar de apă și iau o lingură de miere. Urmează micul dejun, cu roșii, ardei, castraveți și o bucată de brânză proaspătă. Prânzul, pe care îl iau în jur de 13-14, constă într-un grătar cu o salată, iar cina, în jurul orei 19, într-o supă sau un pește la grătar. Gustările, la 2-3 ore de masă constau într-un fruct. Acesta este secretul meu”, spunea Nea Mărin.