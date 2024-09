Într-un mesaj de mulțumire pentru felicitări, Marina Voica a transmis salutări călduroase tuturor.

Voica a spus că, la vârsta de 88 de ani, întrebarea ce își mai dorește este una fără răspuns. A subliniat că sănătatea sa este bună și a adăugat că va accepta ce va veni în viitor.

Marina Voica a mulțumit pentru felicitările primite cu ocazia împlinirii a 88 de ani. A spus că, la această vârstă, nu mai are dorințe mari, sănătatea fiind esențială. Artista a menționat că, dacă se simte bine, va continua să urce pe scenă, dar își rezervă dreptul de a refuza aparițiile.

„Mulțumesc pentru felicitări, salutări tuturor, cu mult drag. La 88 de ani, ce îmi mai doresc? Eu cred că e o întrebare fără răspuns, sănătatea e bună, atât. Ce va fi va fi.

Dacă mă simt bine, mai urc pe scenă, îmi pot permite însă să și refuz. Dacă vreau, mă duc, la concerte, dacă nu, nu. A fost un an fructuos pentru mine, cu multe evenimente. Și niciodată nu am primit atâtea felicitări, prieteni, cunoștințe, de care am și uitat să existe, mi-au scris, m-au sunat. E frumos. Nu este nimic degeaba”, a declarat artista pentru Click.